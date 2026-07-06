鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-06 17:10

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，在氣溫飆高、加速擴產及積極拓展通路下，鮮活果汁 - KY 在 6 月營收 5.76 億元，月增 21%，年增 52.28%，上半年營收 26.48 億元，年增 47.49%。

鮮活果汁 - KY 在 2026 年第二季營收 15.06 億元，季增 31.9%，年增 41.82%。

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鮮活果汁 - KY 表示，受惠於中國大陸夏季消費旺季來臨，帶動即飲飲品市場需求穩健升溫，加上隨著氣溫攀升，終端茶飲及餐飲市場銷售表現活絡，推升公司果汁、風味飲品及相關原料產品出貨動能，整體挹注 6 月營收達 5.76 億元。

鮮活果汁 - KY 累計 2026 年上半年營收維持雙位數年增，主要受惠於新式茶飲市場需求穩健成長，以及公司持續深化與大型連鎖茶飲品牌及餐飲客戶合作關係，帶動核心產品銷售表現提升，同時鮮活憑藉多年研發與生產經驗，持續推出符合市場趨勢的創新產品，強化市場競爭力與客戶黏著度，進一步挹注營運成長動能。

展望下半年，鮮活表示，隨著新茶飲市場持續朝向健康化、精細化及國際化發展，市場對原料供應商的研發創新與供應鏈整合能力要求日益提升，公司將持續強化產品研發、品質管理及供應鏈優勢，並積極配合客戶拓展市場版圖，同時鮮活憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西四大廠共 15.5 萬噸年產能，及多年深耕新茶飲產業所建立的競爭優勢，搶先掌握產業成長商機，未來營運維持審慎樂觀看法。

鮮活果汁 - KY 在 2026 年第一季營收 11.42 億元，毛利率 30.39%，季增 5.78 個百分點，年增 6.44 個百分點，稅後純益 1.16 億元，創歷年同期新高，季增 73%，年增 3.71 倍，每股純益 3.24 元。鮮活果汁 – KY 董事長黃國晃指出，今年第一季淡季裏這樣的業績表現，已經直逼 2025 年第二季的夏季旺季表現。