鉅亨網新聞中心 2026-07-06 16:20

在人工智慧浪潮席捲全球之際，百度 (BIDU-US) (09888-HK) 終於迎來 AI 布局的關鍵收穫。市場焦點不再是搜尋引擎或自動駕駛，而是深耕多年的 AI 晶片子公司「崑崙芯」。崑崙芯計畫赴港上市，並同步推進科創板上市輔導，市場傳出目標估值高達 500 億美元。這家分拆僅五年的子公司，估值不僅超越百度目前在美股與港股的總市值，更掀起資本市場熱議，「子比母貴」現象成為科技與金融圈焦點。

百度AI晶片爆發！崑崙芯估值衝500億美元 「子比母貴」震撼市場。(圖:shuttertock)

不到一年前的 D 輪融資中，崑崙芯的估值大約落在 30 億美元。然而，在不到 12 個月的時間裡，這家晶片新星的估值如同坐上火箭般飆升了將近 16 倍。如果回溯到其獨立分拆的首輪估值，其身價在短短五年多內暴漲了 25 倍。

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資本市場的這種狂熱，早已脫離了傳統的營收與獲利評估框架。在當前 AI 算力極度稀缺的時代，崑崙芯所代表的是一種「戰略稀缺性」。

這種稀缺性讓百度在融資路演中展現出無與倫比的自信，甚至傳出要求部分投資人在認購之餘，必須承諾採購數倍於認購金額的晶片產品。

這種強勢的姿態，正顯示出百度創辦人李彥宏已經將崑崙芯視為決勝 AI 時代最關鍵的籌碼。

被「逼出來的」自研之路 如今成了最強救命稻草

回顧崑崙芯的誕生，其實是一段「被逼上梁山」的省錢故事。時針撥回 11 年前，當時的百度為了應付搜尋引擎業務帶來的龐大算力壓力，不得不向海外晶片巨頭採購昂貴的晶片。

面對動輒每片一萬美元的驚人報價，李彥宏算了一筆帳：如果買別人的晶片，百度的財務預算將面臨無底洞般的黑洞；但如果硬著頭皮自己研發，每片成本能壓到極低的門檻。

這種巨大的成本差距，逼得百度在內部啟動了名為「FPGA AI 加速器」的研發專案，這正是崑崙芯的前身。

這項當初為了「省下買路財」而誕生的副業，在百度內部當了多年的「技術備胎」。當時可能連百度自己都沒想到，這個不顯眼的省錢計畫，會比後來喧騰一時的寒武紀、摩爾線程等獨立 GPU 晶片大廠還要早起跑。

百度的潛心押注與長線投入，讓崑崙芯在 AI 大爆發的前夕，就完成了技術的原始積累。從最初的內部自產自銷，到如今演變成國產算力市場不可或缺的龍頭之一，李彥宏當年的「被迫自研」，在今天看來，無疑是一次精準無比、極具遠見的戰略伏筆。

不當溫室裡的媽寶 崑崙芯靠自己在外大口吃肉

頂著互聯網巨頭百度的光環，崑崙芯在發展初期最常被市場質疑的，就是其是否只能依賴母公司的「內部供貨」來苟延殘喘。對許多大廠旗下的晶片公司而言，如何走出溫室、說服外部客戶採購，是一道極難跨越的坎。

然而，崑崙芯用實際的成績單打破了市場的偏見。根據投資機構的評估，在崑崙芯目前的營收結構中，外部客戶的貢獻比例已經悄然超越了向百度內部的供貨，實現了從「成本中心」向「利潤中心」的驚人蛻變。

在中國全力推動算力國產化的背景下，崑崙芯的「朋友圈」正以驚人的速度擴張。

不僅中國移動、招商銀行、國家電網等掌管國家基礎設施的央國企與金融龍頭紛紛向其拋出橄欖枝，就連騰訊、字節跳動等昔日的競爭對手，也傳出正在評估或採購其推理晶片。

特別是在中國移動的 AI 推理晶片採購中，崑崙芯在類 CUDA 生態標段拿下了極高的份額，訂單規模直達十億元級別。

這種強勁的外供能力，證明崑崙芯已經具備了與第三方晶片廠商在市場上一較高下的硬實力，不再只是一個靠母公司輸血的附屬品。

硬碰硬輝達特供版 實力到底行不行？

在產品技術層面，崑崙芯之所以能撐起 500 億美元的估值，底氣在於其專為 AI 設計的「XPU」架構。與摩爾線程等追求圖形渲染的通用型 GPU 不同，崑崙芯從第一天起就是個「偏科生」，專注於 AI 大模型的訓練與推理優化。

其目前的主力產品「P800」晶片，在顯存規格上比同類主流產品高出二至五成，對於當前最熱門的混合專家模型（MoE）架構極為友善。

在算力數據上，P800 更展現出硬碰硬的實力。其 FP16 算力達到 345 TFLOPS，這幾乎是輝達 (NVDA-US) 針對中國市場推出的特供版 H20 晶片的兩倍以上。

更令人驚豔的是，僅需單機配備八張 P800 晶片，就能順暢運行 DeepSeek-R1 或 V3 這類擁有六千七百億參數的滿血版頂級模型。

這種強悍的性能，讓百度在寧夏等地順利點亮了數個萬卡甚至 3 萬卡的集群。對於急需算力卻又面臨海外封鎖的科技大廠與學術機構來說，崑崙芯的出現，無疑是一場及時雨。

李彥宏的倒金字塔哲學 藏著產業生態翻盤野心

在李彥宏的構想中，晶片的價值不應該只停留在硬體銷售，而是要融入一個健康的產業生態。

他曾提出著名的「倒金字塔」理論，指出在一個成熟的 AI 生態中，底層晶片所創造的價值，應該透過其上的框架、模型與應用，放大 10 倍甚至 100 倍。崑崙芯正是這個龐大帝國的基石。

百度目前已建構出全球罕見的「晶片、框架、模型、應用」四層全棧 AI 技術體系。

在最底層，崑崙芯提供源源不絕的算力；往上則是飛槳深度學習框架，接著是文心大模型，最頂層則是搜尋、雲端服務與自動駕駛等應用。

這種閉環系統不僅能讓崑崙芯在研發階段就在內部完成大規模驗證，更能透過軟硬體一體化的優化，發揮出超越一般硬體廠商的協同效應。這種能夠提供「全家桶」服務的能力，是純粹賣晶片的硬體廠商難以企及的護城河。

告別海外製程 一場退無可退的國產化硬仗

然而，崑崙芯的未來並非一帆風順。為了降低客戶從輝達生態遷移的門檻，崑崙芯目前採取了相容輝達 CUDA 的方案，這雖然方便了當前的商業落地，但也意味著其生態自主性仍受制於人。

更為嚴峻的考驗在於，目前的主力晶片 P800 據傳仍由三星以七奈米代工，這在日益緊繃的國際地緣政治下，始終懸著一根達摩克利斯之劍。

對此，百度顯然已經做好了最壞的打算與最積極的布局。在百度規劃的未來五年晶片路線圖中，預計於 2026 年與 2027 年上市的 M100 與 M300 系列晶片，將走向「全棧國產自研」的全面自主可控道路。

這意味著崑崙芯未來可能會放棄台積電或三星等海外先進製程，同時也將逐步取消 CUDA 相容。

這無疑是一場豪賭，短期內必然會對晶片的性能與生態相容性帶來劇烈震盪。

但面對海外高階晶片封鎖的鐵幕，這條全面國產化的荊棘之路，是一條百度必須走、也遲早要走的生路。