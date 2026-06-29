打敗Waymo！百度蘿蔔快跑奪美機構評比全球Robotaxi榜首 前五名中國企業佔三席

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-30 05:00

根據美國自駕機構 Autnmy AI 上周二 (23 日) 發布全球 Robotaxi 競爭力測評榜單，百度蘿蔔快跑以 81.7 分榮登榜首，Alphabet 旗下 Waymo 以 77.6 分居次，中國企業在前五名中佔三席，分別是蘿蔔快跑、小馬智行與文遠知行，滴滴自動駕駛、曹操出行及小鵬亦入圍前 16 名，中國 Robotaxi 產業集群集體站上全球前排。

(圖:shutterstock)

不同於過去側重路測里程與接管率的技術視角，此榜單完全基於企業財報、SEC 文件等公開經營數據，核心權重為運營車隊規模、付費訂單量、營收能力與跨城市落地牌照，反映行業競爭已從「技術驗證」全面邁入「商業運營」階段。

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蘿蔔快跑今年 Q1 無人駕駛訂單達 320 萬單，3 月單週峰值突破 35 萬單，累計服務超 2200 萬單、涵蓋 27 座城市；小馬智行 Robotaxi 車隊規模突破 1700 輛，首季相關營收年增 395.4%，為中國唯一在北京、上海、廣州、深圳同時獲無人收費運營許可的企業；文遠知行於廣州、北京及中東阿布達比、杜拜開展純無人商業載客。重量級企業遠程安全員人車比已提升至 1 比 20 到 1 比 40，多家實現單車運營損益兩平，宣告中國 Robotaxi 跨過「燒錢驗證」進入「自我造血」軌道。

由於榜單設 12 小時動態更新機制，Waymo 到了隔天 24 日又以 79.3 分短暫反超，蘿蔔快跑位列第二，顯示中美差距已縮至可反覆交替，與三年前不可同日而語。

Waymo 車隊規模約 3000-3800 輛、週訂單約 50 萬單，技術積澱深厚但商業化擴張速度低於預期，特斯拉 Cybercab 仍處封閉區域試點，獲 41.9 分排第五。

制度面同步加碼。中國工信部 6 月 16 日公告《智能網聯汽車自動駕駛系統安全要求》強制性國家標準，為中國首部針對 L3/L4 級自駕的強制國家標準，擬 2027 年 7 月 1 日起實施，標誌行業從「試點探索」邁入「有標可依」的規模化落地階段，合規能力將加速淘汰中小企業，進一步鞏固主要大廠的護城河。