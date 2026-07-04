鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-04 22:08

每月多 1 天假、生日可放假、到職周年也有假。信義房屋 (9940-TW) 今 (4) 日指出，自 7 月起為業務同仁加碼休假，以工作生活平衡留住人才。薪資之外，也推出「信義雙 7 明日之星」計畫，保障新人前 6 個月月入 5 萬元，首年挑戰 7 萬元，積極攬才。

此外，信義企業集團以房仲本業起家，但集團事業版圖擴及建築開發、預售屋代銷、商用不動產、居住生活服務，甚至是海外不動產及觀光事業。104 人力銀行 (3130-TW) 今 (4) 日舉辦台北場職涯博覽會，超過 300 家知名品牌企業齊聚現場攬才，信義房屋也開出多元職缺，包括不動產業務經紀人員、業務助理、分店秘書、Proptech 數位人才，以及集團旗下建築開發、代銷、居住生活服務等。

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同時，信義房屋近年集團致力數位轉型，也有 Proptech 數位人才、實習生、MA 儲備幹部等招募需求，多元的職涯發展，讓員工不必擔心找不到合適的發展路徑。

信義房屋指出，工作與生活能否取得平衡，已逐漸成為應徵者、企業員工愈趨重視的考量，薪資不再是唯一關鍵。信義房屋今年持續優化業務同仁假別規劃，從個人發展、成家育兒、家庭照顧，都提供相對應的支持，包括每月排休多 1 天，且不同於一般服務業，三大節日春節、中秋與端午節都可放假與家人團聚。此外，並新增生日假、到職周年假、進修假各 1 天，及家庭陪伴假、員工旅遊假各 2 天，希望讓第一線的夥伴享有工作與生活平衡。

而在薪資與職涯發展部分，信義房屋觀察到，許多年輕族群與轉職者面對是否要選擇業務工作時，最擔心的不光是收入不穩定，也害怕無法持續成長，甚至是選錯職涯方向。因此，今年推出「信義雙 7 明日之星」計畫，從收入、培育到職涯探索，三大面向都提供完整支持，包括房仲新人前 6 個月保障月入 5 萬元、首年可挑戰月入 7 萬元，以及 180 天培訓課程與「七大高手」陪跑、更有望兩年內成為超業或店主管的雙軌職涯發展。