〈房產〉房市凍僵 北台灣上半年推案年減36% 雙北淪爲重災區

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-02 13:15

2026 年的上半年房市新案市場持續積弱不振，市調機構統計今年上半年北台灣新成屋、預售屋推案量，合計約 4616 億元，較去年同期減少 2592.5 億元，減幅 36%。衰退幅度最大的為台北市，年減 50.2%，新北市也年減 48.5%。

北台灣上半年推案年減36% ，雙北淪爲重災區。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展企研室總監暨發言人陳炳辰表示，馬年迄今未迎來關鍵性房市好消息，央行的打房到此為止一說也無寬鬆作為，股市的噴發又持續吸引資金投注，完全棄守房地產，建商推案無疑保守以對。

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北台灣量減最大的台北市，上半年計推出 770.7 億元，比去年同期的 1547.5 億元腰斬，去年同在冷氣團中的首都新案還有兩筆百億元量體指標案，今年全無此等級大案，50-100 億元案量計有 4 案，亦比去年上半年少了一半，台北市高房價產品銷售期長，尤其現況更甚，以去化舊案為主下，遂令新案停看聽。

而新北市好不到哪去，上半年全市公開了 1483.2 億元，比去年此際倍數衰退，減了近 1400 億元，雖仍有長耀、遠揚、亞昕、寶亞建設 4 個百億元話題案亮相，但還是少於去年一共 8 個百億大案的數量，整體推案個數也是只有去年同期的一半，房市僵局讓全台住宅交易量一哥地位的新北市亦無法獨善其身，建商態度謹慎。

北台灣投資重鎮桃園市退步幅度少於雙北，但還是有 36.3% 的年減幅，上半年推出 1291.6 億元，有中悦、寶佳、長耀建設 3 個破百億元案，勝於去年同期全無大案，惟推案個數則不若去年上半年，減少近 1/2，且約 2/3 的新案是總銷低於 10 億元的小案，大致上仍舊以靜制動。

一片頹勢中最大亮點的新竹地區，上半年亮相了 812.9 億元的新案量，比去年上半年增幅 53.7%，推案個數兩年同期差不多，但今年有大陸、昌益兩個破百億元大案助攻，去年僅竹風建設推出 60 多億元案量就居冠，狀態落差不言可喻，風城在 2025 年沉寂了一整年後，絕地大反攻，不論是出於延推還是緩推，建商終究推案做生意，一次大爆發。

二線地帶的基隆市在今年上半年有暉騰建設 80 多億元的新案推升下，全市總案量來到 128.2 億元，翻倍年增，自然是出於比較基期因素讓起伏顯著，餘案皆低於 10 億元，且不超過 10 個新案，依然是外圍縣市屬性。另一非核心區域宜蘭地區則衰退兩成，上半年總案量是 129.4 億元，所有的公開案皆在 10 億元以下，還有超過 1/3 的比例是總銷未達 1 億元，滿足內需為主，不求表現。