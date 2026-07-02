〈房產〉台股大漲挽回房市信心？永慶調查Q2全台七都房價呈現「回穩」態勢

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-02 18:45

2026 年第二季台股大漲 14402.92 點或 45.4%；累計台股今年上半年上漲 17162.31 點， 相對也對已凍僵的台灣房市帶來一絲絲暖意，根據「政大永慶即時房價指數」顯示，在台灣出口暢旺、經濟表現亮眼下，台股迭創新高，讓民眾消費、購屋信心回溫，進一步觀察七都房價指數變化，七都房價指數季增均在 1% 內，季增幅介於 0.3% 至 1% 之間。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，永慶房產集團業務總經理葉凌棋說，但目前房市場仍以自用、置產為主力，並不見投機的買盤，今年以來的成屋市場自年初來至今，呈現帶看的案件漸增，反而是委賣人案件數下滑，在房價呈現回穩態勢之下，反而是聰明人有利擇屋的大好時機。

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消費者購屋信心微幅上揚，由中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數 (CCI)，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，2026 年 6 月調查結果為 90.35 點，與上月上升 1.84 點，雖仍落在 100 以下的悲觀區間，但連續四個月下跌後首見回升，消費者信心已有築底反彈的意味。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，在央行總裁楊金龍表態信用管制「就到這裡」後，6 月中旬的央行理監事會議，也決議既不鬆綁也不加碼，現行政策及利率通通不變，在施政穩定的情況下，市場干擾因素淡化。

同時，依永慶對會員最新調查結果，永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，股市屢創新高，消費者會考慮將部分資金由股轉房嗎？根據本次調查結果顯示全台有 41% 消費者可能會考慮將股市部分資金轉入房市，若進一步觀察七大都會區，可以發現新竹縣市、台北市及台中市的消費者最願意將股市部分獲利轉投入房市。

陳賜傑指出，根據本次調查結果顯示，有 53% 消費者認為未來一年會是購屋好時機，該比例創 2025 年以來的新高，顯示消費者購屋信心有所回升。至於消費者認為何時是最佳售屋時機 (圖八) 呢？有 47% 消費者認為未來一年是售屋好時機，較上季的 40% 有明顯提升，顯示賣方願意趁目前房價仍處於相對高點，因此，選擇盡早出脫房產、獲利了結，賣方售屋意願有升溫的跡象。

而根據內政部實價登錄資料統計，觀察 2020- 2026 年預售屋與中古屋的平均單價發現，七年間七都預售屋價格大漲，而中古屋房價漲幅相對和緩，讓七大都會區預售屋與中古屋價差幅度出現逐年擴大的趨勢，創近七年新高紀錄。

葉凌棋指出，進一步觀察七都 2026 年預售屋與中古屋價差幅度發現，台中價差逾 80% 最多，較 2020 年有明顯增長，持續拉開差距；台南、高雄也有約 70% 左右的價差，桃園差幅不到 5 成，相對和緩。

永慶房屋業管部協理陳賜傑。(鉅亨網記者張欽發攝)

葉凌棋表示，觀察今年 1-4 月預售屋交易量較 2024 年上半年高點減少近八成，交易清淡；若與去年同期相比，全台預售交易量縮近三成，但預售價格卻持續走高，呈現「量縮價漲」格局。在預售屋交易清淡的狀況下，供給也持續累積，累計至今，全台預售建案待售餘屋高達 13.7 萬戶，其中，七都待售餘屋量就佔了 11.5 萬戶，占全台比重達 84%，顯示七都成為待售餘屋主戰場，賣壓沉重。

進一步觀察七都的賣壓程度，葉凌棋說明，在第七波選擇性信用管制持續的狀況下，近兩年預售屋交易冷清，從七都預售建案待售餘屋量來觀察，假設去化速度與 2025 年相當，以 2025 年全年預售交易量來換算，台南、高雄的待售餘屋量需要 6 年以上的時間才能完全去化。

葉凌棋指出，根據永慶成交數據觀察，上半年成屋市場交易量較去年同期量增 5%，但建物買賣移轉棟數卻量縮，顯示成屋市況已出現明顯與建物買賣移轉棟數脫鉤的跡象。在經濟穩健成長、出口暢旺以及台股高檔震盪下，預估第三季成屋市場呈現「量小增價平」格局。