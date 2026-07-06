藥華藥 ( 6446-TW ) 受惠旗下核心新藥 Ropeg 在全球主要銷售市場穩健成長，帶動 6 月營收 23.33 億元，累計前 6 月營收 119.77 億元，年增逾 7 成，續創歷史新高紀錄，激勵藥華藥今 (7) 日股價走揚，衝上 1460 元，創歷史新天價。

藥華藥早盤以 1410 元開高走高，雖一度翻黑跌至 1390 元，不過隨後再度翻紅走高，盤中最高衝上 1460 元，漲逾 4%，創歷史新天價，排名千金股第 36 名，穩居生技股王，成交量超過 1000 張。

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Ropeg 積極布局新適應症，用於原發性血小板過多症 (ET) 治療的美國藥證，審查完成目標日期 (PDUFA) 為 8 月 30 日，取證在即，日本、中國及韓國的審查程序也在推進中。