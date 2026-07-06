鉅亨網記者劉玟妤 台北
藥華藥 (6446-TW) 受惠旗下核心新藥 Ropeg 在全球主要銷售市場穩健成長，帶動 6 月營收 23.33 億元，累計前 6 月營收 119.77 億元，年增逾 7 成，續創歷史新高紀錄，激勵藥華藥今 (7) 日股價走揚，衝上 1460 元，創歷史新天價。
藥華藥早盤以 1410 元開高走高，雖一度翻黑跌至 1390 元，不過隨後再度翻紅走高，盤中最高衝上 1460 元，漲逾 4%，創歷史新天價，排名千金股第 36 名，穩居生技股王，成交量超過 1000 張。
藥華藥 6 月營收 23.33 億元，月減 5.11%，年增 94.88%；第二季營收 68.57 億元，季增 33.93%，年增 90.37%；累計今年前 6 月營收 119.77 億元，年增 74.59%。
藥華藥指出，6 月營收不含美國醫療保險與醫療補助服務中心 (CMS) 資格調整相關金額，主要反映 Ropeg 全球銷售表現，年增超過 9 成，顯示市場需求持續強勁。若排除 5 月營收受 CMS 資格調整因素影響，6 月營收較 5 月呈現雙位數成長。
Ropeg 積極布局新適應症，用於原發性血小板過多症 (ET) 治療的美國藥證，審查完成目標日期 (PDUFA) 為 8 月 30 日，取證在即，日本、中國及韓國的審查程序也在推進中。
Ropeg 用於真性紅血球增多症 (PV) 治療方面，近日獲得加拿大衛生部核准，預計數周內正式上市。
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