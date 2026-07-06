營收速報 - 藥華藥(6446)6月營收23.33億元年增率高達94.88％

記憶體股暴跌是錯殺？野村：Meta出租算力、南韓擴產都被「市場誤讀」

美股已出現「逢低買入」訊號？高盛神預警AI股崩跌、示警最慘恐跌50%

AI的本質是「記憶體」！HBM之父：GPU真正運算的時間只有10% HBF、HBS將接棒