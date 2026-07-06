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營收速報 - 藥華藥(6446)6月營收23.33億元年增率高達94.88％

鉅亨網新聞中心

藥華藥(6446-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣23.33億元，年增率94.88%，月增率-5.11%。

今年1-6月累計營收為119.77億元，累計年增率74.59%。

最新價為1395元，近5日股價上漲20.78%，相關生技醫療上漲10.75%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1295 張
  • 外資買賣超：+1122 張
  • 投信買賣超：+162 張
  • 自營商買賣超：+11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 23.33億 95% -5%
26/5 24.58億 108% 19%
26/4 20.64億 68% 6%
26/3 19.40億 64% 21%
26/2 16.00億 57% 1%
26/1 15.81億 50% -18%

藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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