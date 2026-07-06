營收速報 - 藥華藥(6446)6月營收23.33億元年增率高達94.88％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為119.77億元，累計年增率74.59%。
最新價為1395元，近5日股價上漲20.78%，相關生技醫療上漲10.75%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1295 張
- 外資買賣超：+1122 張
- 投信買賣超：+162 張
- 自營商買賣超：+11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|23.33億
|95%
|-5%
|26/5
|24.58億
|108%
|19%
|26/4
|20.64億
|68%
|6%
|26/3
|19.40億
|64%
|21%
|26/2
|16.00億
|57%
|1%
|26/1
|15.81億
|50%
|-18%
藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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