鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-06 08:32

石油輸出國組織（OPEC）5 日（周日）發表聲明，宣布 7 個「OPEC+」主要產油國決定 8 月日均增產原油 18.8 萬桶，並重申維護市場穩定的承諾。至此，主要產油國已連續五個月宣布增產。

沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼的代表當天舉行線上會議，研判全球石油市場現狀與前景。會後聲明說，參與國將謹慎維護市場穩定，視市場情況靈活調整產量。

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分析人士指出，當前國際能源市場態勢複雜，由於荷姆茲海峽原油航運逐步恢復，前期地緣風險溢價有所回落，疊加全球夏季用油旺季到來，供需兩端博弈加劇。

產油國以漸進式增產平衡市場預期，避免油價劇烈波動，小幅增產符合之前市場主流預期。

「OPEC+」由 OPEC 成員國與俄羅斯等非 OPEC 產油國組成。2025 年 3 月，上述 7 國加上目前已退出 OPEC 的阿聯共同決定，同年 4 月 1 日起逐步增加原油產量。