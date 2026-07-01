鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-01 14:33

航運情報公司 Kpler 和 Vortexa 的最新船舶追蹤數據顯示，阿聯在退出石油輸出國組織（OPEC）後的石油出口量攀升至歷史最高水準。

阿聯於 5 月 1 日美伊衝突期間決定結束近 60 年的 OPEC 成員國身份，以擺脫 OPEC 設定的配額限制，從而實現資源價值最大化。

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同時，為應對伊朗對荷姆茲海峽的封鎖，阿布達比國家石油公司（ADNOC）推出了一項「隱身運輸」服務，在關閉油輪應答器的情況下對外運輸原油，以降低其在穿越海峽時的遇襲風險。

據《路透社》30 日（周二）報導，Kpler 石油分析師 Johannes Rauball 指出，阿聯 6 月原油和凝析油出口量達到日均 370 萬桶左右，創下歷史新高，甚至高於美伊衝突爆發前日均 310 萬至 330 萬桶的水準。

阿聯石油出口量的上一次峰值為 2020 年 4 月的 344 萬桶 / 日，當時沙烏地阿拉伯和俄羅斯間爆發了一場短暫石油價格戰。

Rauball 分析目前的這一出口量飆升可歸因於多重因素，包括荷姆茲海峽航運復甦、阿聯能源供應增加等。據他估計，阿聯現有石油供應量已接近衝突前水準。

另一家航運情報公司 Vortexa 的石油分析師 Emma Li 表示，6 月 1 日至 6 月 29 日期間，阿聯原油裝船量達到 400 萬桶 / 日，超過了衝突前 340 萬桶 / 日的水準。