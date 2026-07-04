鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-04 15:02

業界人士說，隨著 AI 半導體需求升溫、全球大型科技公司訂單增加，三星電子晶圓代工部門已針對部分制程啟動配額機制，將有限產能集中分配給較重要的客戶和製程，將產能優先分配給現有客戶，新客戶訂單則選擇性承接。

據《朝鮮日報》報導，三星晶圓代工的 4nm 工藝產能已基本售罄，甚至明年產能也已排滿，部分 8nm 工藝產能也接近滿載。

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不只三星電子，三星晶圓代工生態系統內的主要韓國設計公司（DSP）也出現類似供需變化。

行業分析師指出，AI 市場爆發成長，大幅改變晶圓代工的需求。此前主要集中在智慧手機應用處理器（AP）上的先進製造工藝需求，近期已轉向人工智慧加速器晶片、專用積體電路（ASIC）晶片和高性能運算（HPC）晶片，來自全球大型科技公司的訂單紛至沓來。

目前三星晶圓代工正在為特斯拉生產自動駕駛晶片、為 AI 新創公司 Groq 生產人工智慧推理晶片，也在擴大與輝達（Nvidia）(NVDA-US) 、Google 等公司的合作。