報導：三星電子第三季DRAM價格將上調至多20%
鉅亨網新聞中心
隨著全球人工智慧 (AI) 基礎設施投資持續升溫，記憶體晶片市場正迎來新一輪的價格攻勢。
據 ZDNet 報導，南韓業界消息指出，記憶體龍頭三星電子正與正與客戶展開強硬的價格談判，第三季通用 DRAM 均價 (ASP) 目標漲幅較上季最高達 20%。公司同時計畫將服務器與移動端均面臨瓶頸的低功耗 DRAM(LPDDR) 價格上調 20% 以上。
市場數據顯示，三星電子今年以來的 DRAM 平均銷售價格 (ASP) 漲幅遠超同業。第一季其 DRAM ASP 較前一季上漲約 90%，第二季的漲幅也維持在 50% 至 60% 之間。儘管第三季的目標漲幅預計會收窄至 20% 左右，但這已是連續數個季度的大幅調升，顯示出供給端在面對 AI 需求時的絕對話語權。
業界分析，三星之所以比 SK 海力士等對手採取更積極的漲價策略，主因在於其產品結構中通用型 DRAM 占比較高，這使得三星在價格回升周期中擁有更大的彈性與動能。
雖然部分客戶對於如此強硬的漲價幅度是否能全盤接受仍有待觀察，但目前的供給短缺局面確實為廠商提供了底氣。
此波漲價的核心驅動力來自於科技巨頭對 AI 基礎設施的巨額投入，這推升了伺服器 DRAM、高頻寬記憶體 (HBM) 及移動端 LPDDR 的整體需求。為了應對中長期供給偏緊的預判，核心客戶與內存廠商之間的長期供應協議 (LTA) 簽約比例持續擴大。例如美光 (Micron) 已與客戶簽訂 16 份長期協議，不僅約束購買量，更設定了保障利潤的價格下限，有效抑制了市場下行風險。
儘管市場先前曾擔心 Meta 推進雲服務商業化可能意味著 AI 產能過剩，但 Meta 隨後上調了全年 AI 投資計畫至 1,250 億至 1,450 億美元，消除了市場疑慮。
KB 證券等機構預測，全球 AI 投資規模到 2028 年將擴張至 1.5 兆美元。
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