鉅亨網新聞中心 2026-07-03 19:20

隨著全球人工智慧 (AI) 基礎設施投資持續升溫，記憶體晶片市場正迎來新一輪的價格攻勢。

報導：三星電子第三季DRAM價格將上調至多20%(圖:shutterstock)

據 ZDNet 報導，南韓業界消息指出，記憶體龍頭三星電子正與正與客戶展開強硬的價格談判，第三季通用 DRAM 均價 (ASP) 目標漲幅較上季最高達 20%。公司同時計畫將服務器與移動端均面臨瓶頸的低功耗 DRAM(LPDDR) 價格上調 20% 以上。

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市場數據顯示，三星電子今年以來的 DRAM 平均銷售價格 (ASP) 漲幅遠超同業。第一季其 DRAM ASP 較前一季上漲約 90%，第二季的漲幅也維持在 50% 至 60% 之間。儘管第三季的目標漲幅預計會收窄至 20% 左右，但這已是連續數個季度的大幅調升，顯示出供給端在面對 AI 需求時的絕對話語權。

業界分析，三星之所以比 SK 海力士等對手採取更積極的漲價策略，主因在於其產品結構中通用型 DRAM 占比較高，這使得三星在價格回升周期中擁有更大的彈性與動能。

雖然部分客戶對於如此強硬的漲價幅度是否能全盤接受仍有待觀察，但目前的供給短缺局面確實為廠商提供了底氣。

此波漲價的核心驅動力來自於科技巨頭對 AI 基礎設施的巨額投入，這推升了伺服器 DRAM、高頻寬記憶體 (HBM) 及移動端 LPDDR 的整體需求。為了應對中長期供給偏緊的預判，核心客戶與內存廠商之間的長期供應協議 (LTA) 簽約比例持續擴大。例如美光 (Micron) 已與客戶簽訂 16 份長期協議，不僅約束購買量，更設定了保障利潤的價格下限，有效抑制了市場下行風險。

儘管市場先前曾擔心 Meta 推進雲服務商業化可能意味著 AI 產能過剩，但 Meta 隨後上調了全年 AI 投資計畫至 1,250 億至 1,450 億美元，消除了市場疑慮。