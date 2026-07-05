鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-05 08:10

TPK-KY 透過入主奕力科技正式跨足新賽道，驅動 IC 相關業務目前已占集團營收約 22%，成為轉型期的新事業重心。此外，公司也同步推進先進封裝的玻璃通孔技術，目前正處於研發與客戶設計導入階段，雖然今年與明年尚不會產生具體營業額，但已依客戶需求預作技術規劃。旗下 3D 列印利基型產品則照原定計畫推進並實現小幅獲利，營收佔比大約落在 2% 至 3% 之間。

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另一大廠 GIS-KY 則積極由觸控顯示貼合轉型為半導體光學廠商，今年規劃約 50 億元到 60 億元台幣左右的資本支出，其中約 13 億元用於光通訊相關的測試與綁定設備。

GIS-KY 鎖定雷射光源與連續波雷射光源封測業務，預計在明年上半年放量並啟動量產，較大出貨量將在 2027 年第二季後顯現。在擴展實境與虛擬實境眼鏡方面，其研發的光波導鏡片今年第一季已小量出貨，大規模營收貢獻則預估落在 2027 年下半年至 2028 年以後。