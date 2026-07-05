鉅亨網記者吳承諦 台北
觸控模組廠 TPK-KY(3673-TW) 與 GIS-KY(6456-TW) 近年面對終端客戶拉貨力道不足，加上大尺寸面板廠年底關閉等外部考驗，皆加速推動策略轉型，積極由傳統觸控產品製造商，逐步延伸至半導體驅動晶片、先進封裝、光通訊封測及車載一體整合模組等新興利基領域，為公司帶動新成長動能。
TPK-KY 透過入主奕力科技正式跨足新賽道，驅動 IC 相關業務目前已占集團營收約 22%，成為轉型期的新事業重心。此外，公司也同步推進先進封裝的玻璃通孔技術，目前正處於研發與客戶設計導入階段，雖然今年與明年尚不會產生具體營業額，但已依客戶需求預作技術規劃。旗下 3D 列印利基型產品則照原定計畫推進並實現小幅獲利，營收佔比大約落在 2% 至 3% 之間。
另一大廠 GIS-KY 則積極由觸控顯示貼合轉型為半導體光學廠商，今年規劃約 50 億元到 60 億元台幣左右的資本支出，其中約 13 億元用於光通訊相關的測試與綁定設備。
GIS-KY 鎖定雷射光源與連續波雷射光源封測業務，預計在明年上半年放量並啟動量產，較大出貨量將在 2027 年第二季後顯現。在擴展實境與虛擬實境眼鏡方面，其研發的光波導鏡片今年第一季已小量出貨，大規模營收貢獻則預估落在 2027 年下半年至 2028 年以後。
在海外基地與傳統車載業務進度上，兩大廠皆加速海外第二基地的建置以分散營運風險，TPK-KY 泰國新廠土建工程已大致完工，正進行機電設備建置，而 GIS-KY 也正擴大在越南的建廠投入。在車載領域方面，GIS-KY 近年耕耘車載觸控整合模組效益顯著，主要應用於車輛儀表板與中控台，該業務去年占整體營收比重約 3% 至 4%，今年在訂單規模放大下，預估營收比重有望超越 5% 並進一步衝向高個位數。
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