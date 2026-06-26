鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-26 11:56

觸控面板廠 TPK-KY(宸鴻)(3673-TW) 今 (26) 日召開股東會，TPK 指出旗下 3D 列印利基型產品已照原定計劃推進，今年預計維持小幅獲利，營收佔比大約落在 2% 到 3% 之間 ；同時在半導體驅動 IC 業務方面，雖然上半年因記憶體漲價導致終端需求偏弱，但目前已看到筆電市場出現拉貨趨勢，下半年市況將趨於平穩並逐漸好轉。

董事長江朝瑞與總經理謝立群表示，今年上半年整體營運表現很好，在 3D 列印領域與運動品牌客戶的合作，已從單一部件打印延伸至整體產品的創新研發 ；至於半導體布局方面，公司透過入主奕力科技正式跨足新賽道 ，目前該業務營收比重約佔 22%，未來隨著筆電拉貨潮與人工智慧應用擴展，公司將持續運用產品工程與精密製造優勢 ，擴大在半導體產業的長期布局 。

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針對其他新技術與中長期規劃，TPK-KY 透露包含先進封裝與玻璃穿孔技術 TGV 等新業務目前皆在與客戶進行設計導入中，短期內在今明年尚不會產生具體的營業額，實際量產時程將完全取決於終端客戶的驗證與決定。

此外，公司核心觸控業務在中尺寸 OLED 顯示與電子紙數位閱讀裝置生產上也取得顯著成長 ，持續優化產品組合並提高附加價值 。