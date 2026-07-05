〈熱門股〉外資連3買力捧轉機題材 台化周漲25.46%股價創近3年新高
鉅亨網記者黃皓宸 台北
塑化股台化 (1326-TW) 近年轉型有成，公司從傳統塑化業打進半導體、AI 伺服器等電子材料領域受惠，上周受資金追捧挹注，在外資連 3 買超激勵下，周漲 25.46%，周成交量連 2 周超過 20 萬張，不僅站上所有均線，股價更攻上 68 元創近 3 年以來新高價。
近期塑化股受惠中東戰趨緩，油價滑落影響，原物料成本跌價影響，資金湧向低基期的塑化股，台化因集團強化轉型，自去 (2025) 年起公司持續利用研發團隊優勢，切入高毛利複合材料業務，透過材料改質與應用導向開發應用，也擴大醫材、車用、電子、AI 伺服器、機能性等用途材質，提高產品附加價值。
據台化董事長洪福源表示，台化轉型成果截至今 (2026) 年第 1 季，目前已展現初步成效，電子化材發展未來將逐步放大至工業化量產，其次為低碳氫氣業務，台化將利用現有製程優勢發展高純度氫氣，目標鎖定半導體等高端應用市場。
此外，台化今年第 1 季營收為 817.49 億元、季增 25.8%，在本業、轉投資表現均佳帶動下，稅後純益為 62.45 億元，較上季由虧轉盈，單季 EPS 也轉正達 1.07 元。台化內部指出，高性能及複合材料如無人機熱塑性材料、AI 伺服器鋰電池模組支架等高毛利產品，正是台化重返獲利的關鍵。
資深股市分析師杜金龍也表示，當大盤漲到這個位階，高價電子股股價基期已高，此時聰明的資金就會開始尋找安全的便當轉機股，包括台塑 (1301-TW) 四寶相關股票股價有望受惠。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#波段上揚股
#多頭均線上攻
#動能指標上漲股
#偏強機會股
#當沖高手_強
延伸閱讀
- 〈焦點股〉台塑集團、塑化族群逆勢上揚 台塑、台化連袂點燈漲停
- 繼台塑化、台化之後 台塑上演秒填息 Q2本業轉盈迎Q3旺季
- 〈焦點股〉台化除息秀漲停拉著台塑化填息 台塑四寶同樂
- 〈焦點股〉記憶體又火 南亞科漲停帶飛南亞、台化
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇