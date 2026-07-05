〈熱門股〉外資連3買力捧轉機題材 台化周漲25.46%股價創近3年新高

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-05 11:46

塑化股台化 (1326-TW) 近年轉型有成，公司從傳統塑化業打進半導體、AI 伺服器等電子材料領域受惠，上周受資金追捧挹注，在外資連 3 買超激勵下，周漲 25.46%，周成交量連 2 周超過 20 萬張，不僅站上所有均線，股價更攻上 68 元創近 3 年以來新高價。

外資連3買點讚，台化周漲25.46%股價創近3年新高。(圖：shutterstock)

近期塑化股受惠中東戰趨緩，油價滑落影響，原物料成本跌價影響，資金湧向低基期的塑化股，台化因集團強化轉型，自去 (2025) 年起公司持續利用研發團隊優勢，切入高毛利複合材料業務，透過材料改質與應用導向開發應用，也擴大醫材、車用、電子、AI 伺服器、機能性等用途材質，提高產品附加價值。

‌



據台化董事長洪福源表示，台化轉型成果截至今 (2026) 年第 1 季，目前已展現初步成效，電子化材發展未來將逐步放大至工業化量產，其次為低碳氫氣業務，台化將利用現有製程優勢發展高純度氫氣，目標鎖定半導體等高端應用市場。

此外，台化今年第 1 季營收為 817.49 億元、季增 25.8%，在本業、轉投資表現均佳帶動下，稅後純益為 62.45 億元，較上季由虧轉盈，單季 EPS 也轉正達 1.07 元。台化內部指出，高性能及複合材料如無人機熱塑性材料、AI 伺服器鋰電池模組支架等高毛利產品，正是台化重返獲利的關鍵。