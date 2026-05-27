鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-27 11:30

觸控模組廠 GIS-KY(業成)(6456-TW) 今日召開股東常會，會後董事長周賢穎接受採訪表示，今年總資本支出約在 50-60 億元之間，並推動高毛利新事業發展，例如矽光子的雷射封裝以及 AR 眼鏡的光波導技術，預計將會在明年有營收貢獻。

GIS-KY資本支出上看60億元 CPO、AR光波導技術預計明年貢獻營收。(圖：GIS-KY提供)

周賢穎指出，GIS-KY 第一季財報結算呈現相對小幅虧損，且下半年營運將面臨記憶體大漲缺貨導致終端產品下修，以及夏普預計於今年底關閉龜山 K2 廠等兩大核心挑戰。

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為了反轉觸控與顯示模組長期難以突破 10% 的毛利率瓶頸，公司今年規劃總資本支出介於 50 億至 60 億元之間，全力推動高毛利組件級新事業發展，期盼中長期獲利體質能順利走出景氣循環低谷。

而在次世代光通訊布局，周賢穎強調公司並非直接跨入超大規模的共同封裝光學領域，而是聚焦於技術門檻極高的高階光源封裝代工，初期主要鎖定以磷化銦為主的雷射光源封裝。此外，團隊也正與國際晶片廠及策略夥伴密切討論如何將 Micro LED 導入短距離傳輸光源。

周賢穎指出，相關新業務今年已通過 13 億至 14 億元的專屬資本支出預算用以採購獨特測試設備，初期產能建置於台中后里廠，未來將視訂單量能進一步擴展至中國成都廠，預期明年將迎來規模化出貨。

在 AR 設備的進度上，周賢穎指出，GIS-KY 開發的人工智慧眼鏡核心晶片技術主要聚焦於 AR 光波導鏡片，旗下設備已建置完成奈米壓印與表面浮雕兩大主流光波導技術開發能力。

首波採用奈米壓印技術的鏡片產品已於今年第一季順利實現小量出貨送樣，不過考量到客戶端系統整合與整體消費市場的滲透速度，預估具備高單價特性的光波導鏡片要在營運上展現爆發性的實質營收貢獻，時間同樣會落在明年年中以後。