鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-27 18:30

TPK 初期出資 636 萬英鎊與 SUMITOMO 成立合資企業 Summit Transition Partners Limited (“STP”)，投資英國上市 BESS 基金 Gresham House Energy Storage Fund plc （“GRID”；LON: GRID）於英國開發之 397MW BESS 項目；該合資公司並將取得優先投資 GRID 旗下另外 297MW BESS 新項目之權利。

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因應 AI 浪潮帶動能源及儲能設施強勁需求，TPK 結盟 SUMITOMO 及英國最大儲能基金 GRID 合作，為跨入歐洲潛力龐大 BESS 市場的關鍵戰略佈局。

TPK 董事長江朝瑞表示：「TPK 除了深耕半導體先進封裝玻璃鑽孔 TGV 技術外，本次結盟參與佈局英國 BESS 市場，將成為我們未來拓展儲能市場的重要跳板及長期發展基石。我們認為，歐洲能源轉型由多重因素共同驅動：再生能源併網需求持續擴大、AI 數據中心快速建設帶動用電成長，以及老舊電網基礎設施亟待升級。透過這次策略合作，TPK 得以佔據有利之策略地位，未來將更有機會參與歐洲能源轉型所帶來之結構性成長。」

「SUMITOMO 深耕各類能源及能源轉型價值鏈多年，在全球具有舉足輕重之領導地位；GRID 係英國 BESS 產業龍頭，以開發及管理大型高品質案場著稱；TPK 則憑藉多年積累之先進供應鏈管理能力獨樹一幟。三強聯手發揮各自優勢，盼能共同深耕英國市場。」

英國電力系統正經歷數十年來最劇烈之結構性變革。以風能及太陽能為主的可再生能源供電占比已由 2005 年不足 1% 成長至接近全英國 50%，隨煤電正式退出歷史舞台，大型儲能系統成為維持電網韌性的關鍵支柱。此結構性轉變催生了政策支持明確且商業模式成熟之市場。

TPK-KY 提到，2025 年英國 BESS 市場成長達 45%，營運總量攀升至約 12.9GWh。；預計至 2035 年，AI 數據中心將增加約 8 至 10 GW 的 IT 電力需求，較現今成長 4 至 5 倍。根據英國政府《2030 年淨零電力行動計畫》，2030 年儲能目標將擴張至 27GW 以上。