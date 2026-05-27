鉅亨網記者吳承諦 台北
TPK-KY(3673-TW)(宸鴻) 今（26）日宣布與全球大型綜合商社暨能源業領導先驅住友商事株式會社建立策略聯盟，共同致力於投資開發全球規模之大型電網級儲能（“BESS”）項目。
TPK 初期出資 636 萬英鎊與 SUMITOMO 成立合資企業 Summit Transition Partners Limited (“STP”)，投資英國上市 BESS 基金 Gresham House Energy Storage Fund plc （“GRID”；LON: GRID）於英國開發之 397MW BESS 項目；該合資公司並將取得優先投資 GRID 旗下另外 297MW BESS 新項目之權利。
因應 AI 浪潮帶動能源及儲能設施強勁需求，TPK 結盟 SUMITOMO 及英國最大儲能基金 GRID 合作，為跨入歐洲潛力龐大 BESS 市場的關鍵戰略佈局。
TPK 董事長江朝瑞表示：「TPK 除了深耕半導體先進封裝玻璃鑽孔 TGV 技術外，本次結盟參與佈局英國 BESS 市場，將成為我們未來拓展儲能市場的重要跳板及長期發展基石。我們認為，歐洲能源轉型由多重因素共同驅動：再生能源併網需求持續擴大、AI 數據中心快速建設帶動用電成長，以及老舊電網基礎設施亟待升級。透過這次策略合作，TPK 得以佔據有利之策略地位，未來將更有機會參與歐洲能源轉型所帶來之結構性成長。」
「SUMITOMO 深耕各類能源及能源轉型價值鏈多年，在全球具有舉足輕重之領導地位；GRID 係英國 BESS 產業龍頭，以開發及管理大型高品質案場著稱；TPK 則憑藉多年積累之先進供應鏈管理能力獨樹一幟。三強聯手發揮各自優勢，盼能共同深耕英國市場。」
英國電力系統正經歷數十年來最劇烈之結構性變革。以風能及太陽能為主的可再生能源供電占比已由 2005 年不足 1% 成長至接近全英國 50%，隨煤電正式退出歷史舞台，大型儲能系統成為維持電網韌性的關鍵支柱。此結構性轉變催生了政策支持明確且商業模式成熟之市場。
TPK-KY 提到，2025 年英國 BESS 市場成長達 45%，營運總量攀升至約 12.9GWh。；預計至 2035 年，AI 數據中心將增加約 8 至 10 GW 的 IT 電力需求，較現今成長 4 至 5 倍。根據英國政府《2030 年淨零電力行動計畫》，2030 年儲能目標將擴張至 27GW 以上。
TPK-KY 表示，收益來源涵蓋容量市場、輔助服務及歐洲最先進之電力交易市場，整體收益顯著提升且多元。受惠於電網併網政策轉型為「優先就緒、優先併網」，GRID 旗下開發中項目，也受惠獲准，開發價值得以實現。
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