鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-11 18:21

華安 (6657-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長陳翰民表示，旗下新藥資產已陸續進入中後期臨床的價值收割期，今年將以全球授權為營運目標。此外，旗下子公司源華智醫持續推進 AI 藥物開發，目前已有 IPO 計畫，預計明年登錄興櫃。

核心新藥進度方面，治療糖尿病足潰瘍新藥 F307DFU 為現階段推進重點。目前該藥在美國及台灣的臨床三期試驗收案人數已過半，正著手準備向美國 FDA 提交期中分析資料，預計今年底前可進行期中分析。陳翰民指出，由於該適應症存在龐大未被滿足的醫療需求，已有數家國際藥廠密切接觸。

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其他產品線也穩步推進，治療巴金森氏症口服新藥 F705PD 已完成臨床一期試驗，數據顯示具安全性與耐受性，目前也有多家國際大廠接觸洽談，近期將向美國 FDA 遞交臨床二期試驗申請 (IND)，加速國際藥廠授權進度。

遺傳性表皮分解性水皰症 (俗稱泡泡龍) 乳膏新藥 F703B，正在美國與台灣展開臨床二期試驗，預計招募 24 位病患即可完成收案，該藥也已取得美國 FDA、歐盟 EMA 孤兒藥資格認定 (ODD)，以及美國 FDA 罕見兒科疾病認定 (RPD)，未來可依循相關法規爭取及早上市，目前同步洽談授權中。

此外，異常性落髮外用液劑新藥 F701 已完成美國與台灣臨床二期試驗，也正與國際藥廠及藥妝廠商洽談技術授權與商業化合作，未來可望帶來相關里程碑金與權利金收益。

針對旗下 100% 持股子公司源華智醫，積極推進 AI 新藥開發，目前已擬定 IPO 規劃，最快今年下半年進行釋股融資，並在明年登錄興櫃。