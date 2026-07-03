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營收速報 - 南亞科(2408)6月營收293.88億元年增率高達621.34％

鉅亨網新聞中心

南亞科(2408-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣293.88億元，年增率621.34%，月增率6.21%。

今年1-6月累計營收為1,316.36億元，累計年增率643.12%。

最新價為409.5元，近5日股價下跌-14.68%，相關半導體業上漲2.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-23930 張
  • 外資買賣超：-17323 張
  • 投信買賣超：-637 張
  • 自營商買賣超：-5970 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 293.88億 621% 6%
26/5 276.70億 730% 9%
26/4 254.91億 717% 40%
26/3 181.70億 560% 16%
26/2 156.07億 587% 2%
26/1 153.10億 608% 27%

南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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