營收速報 - 南亞科(2408)6月營收293.88億元年增率高達621.34％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為1,316.36億元，累計年增率643.12%。
最新價為409.5元，近5日股價下跌-14.68%，相關半導體業上漲2.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-23930 張
- 外資買賣超：-17323 張
- 投信買賣超：-637 張
- 自營商買賣超：-5970 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|293.88億
|621%
|6%
|26/5
|276.70億
|730%
|9%
|26/4
|254.91億
|717%
|40%
|26/3
|181.70億
|560%
|16%
|26/2
|156.07億
|587%
|2%
|26/1
|153.10億
|608%
|27%
南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 聯亞(3081)6月營收4.21億元年增率高達128.14％
- 營收速報 - 慧洋-KY(2637)6月營收18.78億元年增率高達57.92％
- 營收速報 - 南電(8046)6月營收46.84億元年增率高達50.03％
- 營收速報 - 竹陞科技(6739)6月營收1.29億元年增率高達101.13％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇