鉅亨速報 - Factset 最新調查：通用磨坊(GIS-US)EPS預估下修至3.09元，預估目標價為36.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對通用磨坊(GIS-US)做出2027年EPS預估：中位數由3.14元下修至3.09元，其中最高估值3.35元，最低估值3元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|3.35(3.42)
|3.45
|3.44
|3.3
|最低值
|3(2.85)
|3.08
|3.26
|3.3
|平均值
|3.11(3.13)
|3.23
|3.35
|3.3
|中位數
|3.09(3.14)
|3.22
|3.36
|3.3
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|179.73億
|182.45億
|186.80億
|182.88億
|最低值
|175.47億
|176.87億
|181.45億
|182.88億
|平均值
|178.39億
|179.67億
|183.26億
|182.88億
|中位數
|178.88億
|180.17億
|182.99億
|182.88億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.42
|4.31
|4.31
|4.10
|營業收入
|189.93億
|200.94億
|198.57億
|194.87億
詳細資訊請看美股內頁：
通用磨坊(GIS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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