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鉅亨速報 - Factset 最新調查：通用磨坊(GIS-US)EPS預估下修至3.09元，預估目標價為36.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對通用磨坊(GIS-US)做出2027年EPS預估：中位數由3.14元下修至3.09元，其中最高估值3.35元，最低估值3元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值3.35(3.42)3.453.443.3
最低值3(2.85)3.083.263.3
平均值3.11(3.13)3.233.353.3
中位數3.09(3.14)3.223.363.3

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值179.73億182.45億186.80億182.88億
最低值175.47億176.87億181.45億182.88億
平均值178.39億179.67億183.26億182.88億
中位數178.88億180.17億182.99億182.88億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS4.424.314.314.10
營業收入189.93億200.94億198.57億194.87億

詳細資訊請看美股內頁：
通用磨坊(GIS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSGIS

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