鉅亨網編輯林羿君 2026-06-08 06:40

知名財經專欄作家、績效稽核專家 Mark Hulbert 於《MarketWatch》撰文指出，雖然近年大盤表現強勢，但歷史數據證明，「低波動股票」依舊能以「降低 5 分之 1 波動度」的代價，創造媲美大盤 9 成的報酬表現。他更進一步利用雙重篩選機制，挑選出目前最受華爾街投資通訊青睞的 10 檔低波動避風港名單。

隨著美股估值攀升至歷史罕見高點、市場下行風險大幅增加，如何「留在市場中，同時降低投資組合風險」成為全球投資人面臨的首要難題。

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Mark Hulbert 警告，當前美股的估值泡沫化程度在美國金融史上極為罕見。這種高估值環境往往伴隨著顯著攀升的市場下行風險，投資人若在此時一味追逐高成長、高波動的熱門股，恐面臨劇烈的市場修正衝擊。

在此背景下，主打「抗震避險」的低波動股票策略再度受到市場高度關注。這類股票的運作核心在於，協助投資人在降低投資組合波動度的同時，依然能參與股市的長期成長，提供穩定的「安全邊際」。

犧牲 10% 報酬 換取風險大減五分之一

許多投資人質疑，低波動股票是否真的名副其實？Hulbert 指出「答案是肯定的」。根據 1990 年 11 月 30 日至 2026 年 5 月底的長期績效追蹤，以下兩大低波動指標指數表現相當亮眼：

標普 500 低波動指數（S&P 500 Low Volatility Index）： 年化總報酬率達 10.3%

MSCI 美國最低波動度指數（MSCI USA Minimum Volatility Index）： 年化總報酬率達 10.4%

這意味著，投資人僅僅犧牲了約一成 (1.1%~1.2%) 的年化報酬，就成功換取了風險大減五分之一的成果。

Hulbert 進一步說明，若想在傳統配置中將波動度降低五分之一，投資人必須賣出手中 20% 的股票，並將所得資金轉入美國國庫券（T-Bills）。

然而，歷史經驗顯示，這樣調整後的「股債混合投資組合」，雖然其風險特徵與「全額投入低波動股票組合」相仿，但實際創造的報酬表現卻會遜色不少。

因此，從「經風險調整後報酬」（Risk-adjusted Return）的角度來看，直接布局低波動優質股，是目前更具優勢、更有效率的資產配置選擇。

雙重機制嚴選 10 檔黃金防禦股出列

為了幫助投資人具體布局，Hulbert 透過其旗下的績效稽核公司，利用雙重篩選機制，從標普 500 指數中嚴選出目前最具防禦力的 10 檔個股。

初選： 鎖定「標普 500 指數」中近期波動度最低的前 100 檔成分股。

複選： 對比 Hulbert Ratings 持續追蹤的數十份權威財經投資電子報，僅保留「獲得至少兩份受追蹤通訊推薦」的優質標的。

以下為最終脫穎而出的 10 檔低波動防禦型個股（依波動度由低至高順序呈現）：

WEC 能源集團 (WEC-US) ： 穩健的傳統公用事業龍頭。 Realty Income Corp.(O-US) ： 知名月配息零售房地產信託（REITs）。 賓州電力 (PPL-US) ： 受高度管制的區域型公用事業。 美敦力 (MDT-US) ： 全球醫療器材與科技領導廠商。 通用磨坊 (GIS-US) ： 民生必需品消費大廠，具備強健的抗通膨能力。 金百利克拉克 (KMB-US) ： 個人護理與家用紙品消費巨頭。 亞培 (ABT-US) ： 多元化醫療保健與營養品巨頭。 泰森食品 (TSN-US) ： 全球最大肉品加工及食品生產商之一。 實耐寶 (SNA-US) ： 專業手工具與診斷設備製造商，客戶黏著度極高。 Roper 科技 (ROP-US) ： 高利潤之多元化工業軟體與應用技術企業。