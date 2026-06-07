鉅亨網編輯林羿君
知名財經專欄作家、績效稽核專家 Mark Hulbert 於《MarketWatch》撰文指出，雖然近年大盤表現強勢，但歷史數據證明，「低波動股票」依舊能以「降低 5 分之 1 波動度」的代價，創造媲美大盤 9 成的報酬表現。他更進一步利用雙重篩選機制，挑選出目前最受華爾街投資通訊青睞的 10 檔低波動避風港名單。
隨著美股估值攀升至歷史罕見高點、市場下行風險大幅增加，如何「留在市場中，同時降低投資組合風險」成為全球投資人面臨的首要難題。
Mark Hulbert 警告，當前美股的估值泡沫化程度在美國金融史上極為罕見。這種高估值環境往往伴隨著顯著攀升的市場下行風險，投資人若在此時一味追逐高成長、高波動的熱門股，恐面臨劇烈的市場修正衝擊。
在此背景下，主打「抗震避險」的低波動股票策略再度受到市場高度關注。這類股票的運作核心在於，協助投資人在降低投資組合波動度的同時，依然能參與股市的長期成長，提供穩定的「安全邊際」。
許多投資人質疑，低波動股票是否真的名副其實？Hulbert 指出「答案是肯定的」。根據 1990 年 11 月 30 日至 2026 年 5 月底的長期績效追蹤，以下兩大低波動指標指數表現相當亮眼：
相較之下，同期間標普 500 指數的年化總報酬率為 $11.5\%$。雖然大盤在近幾年拉大了領先優勢，但這兩檔低波動指數的整體波動度（風險），卻比標普 500 指數足足低了約 21%。
這意味著，投資人僅僅犧牲了約一成 (1.1%~1.2%) 的年化報酬，就成功換取了風險大減五分之一的成果。
Hulbert 進一步說明，若想在傳統配置中將波動度降低五分之一，投資人必須賣出手中 20% 的股票，並將所得資金轉入美國國庫券（T-Bills）。
然而，歷史經驗顯示，這樣調整後的「股債混合投資組合」，雖然其風險特徵與「全額投入低波動股票組合」相仿，但實際創造的報酬表現卻會遜色不少。
因此，從「經風險調整後報酬」（Risk-adjusted Return）的角度來看，直接布局低波動優質股，是目前更具優勢、更有效率的資產配置選擇。
為了幫助投資人具體布局，Hulbert 透過其旗下的績效稽核公司，利用雙重篩選機制，從標普 500 指數中嚴選出目前最具防禦力的 10 檔個股。
以下為最終脫穎而出的 10 檔低波動防禦型個股（依波動度由低至高順序呈現）：
這 10 檔個股大多集中於公用事業、民生消費及醫療保健等抗景氣循環產業，在市場震盪期具備極佳的下行保護力，是尋求穩健收益與風險規避的投資人，在當前美股高估值環境下的理想防禦組合。
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