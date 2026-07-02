鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技LUMN-US的目標價調升至8.45元，幅度約3.05%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對流明科技(LUMN-US)提出目標價估值：中位數由8.2元上修至8.45元，調升幅度3.05%。其中最高估值10元，最低估值4元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予流明科技評價：積極樂觀1位、保持中立11位、保守悲觀3位。
流明科技今(2日)收盤價為7.15元。近5日股價下跌3.05%，標普指數上漲1.7%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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