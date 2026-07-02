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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Forgent Power Solutions, Inc. Class AFPS-US的目標價調升至60元，幅度約3.45%

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Forgent Power Solutions, Inc. Class A(FPS-US)提出目標價估值：中位數由58元上修至60元，調升幅度3.45%。其中最高估值73元，最低估值51元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Forgent Power Solutions, Inc. Class A評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Forgent Power Solutions, Inc. Class A今(3日)收盤價為46.43元。近5日股價下跌3.45%，標普指數上漲1.7%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股FPS市場預估目標價

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Forgent Power Solutions, Inc. Class A47.31-5.19%

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