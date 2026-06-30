鉅亨網編輯林羿君 2026-06-30 11:41

蘋果 (AAPL-US) 印度供應商塔塔電子（Tata Electronics）日前遭勒索軟體組織 World Leaks 竊取資料，根據《路透》取得的文件及消息人士說法，遭發布至暗網的檔案中，包含蘋果即將推出的 iPhone 18 Pro 系列照片，以及敏感的零組件與供應商清單。

蘋果供應鏈機密外洩！iPhone 18 Pro資料流入暗網 台積電、高通也捲入。(圖:shutterstock)

此次資料外洩恐衝擊蘋果精密規劃的 iPhone 生產體系。蘋果透過遍布全球的供應鏈組裝 iPhone，而供應商配置向來受到嚴格保密。

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資料曝光不僅可能影響蘋果與塔塔的合作關係，也可能讓競爭對手、仿冒業者，甚至蘋果自身供應商掌握各項零組件的供應來源。

塔塔電子目前同時負責供應零組件及代工組裝 iPhone，已逐漸成為蘋果在中國以外最重要的製造夥伴之一，也是印度總理莫迪推動印度成為全球電子製造重鎮的重要布局。

市場預期，蘋果將於今年 9 月發表 iPhone 18 Pro 與 Pro Max。此次外洩事件發生之際，蘋果正面臨成本壓力，上周才因記憶體與儲存晶片價格大漲而調高 iPad 與 MacBook 售價，分析師也預期，未來幾個月 iPhone 售價可能跟進調漲。

《路透》先前曾報導，勒索組織 World Leaks 已將超過 20 萬份塔塔電子檔案發布至暗網，其中包括據稱屬於舊款 iPhone 的零組件設計文件，以及塔塔另一家客戶特斯拉 (TSLA-US) 的部分零件資料。

《路透》最新檢視的文件顯示，至少有 6 份檔案詳細對照 iPhone 18 Pro 系列多項零組件與其對應供應商，包括主機板上的晶片，以及電池、相機等零件。

消息人士表示，由於這些文件涉及尚未發布的新機型，蘋果視其為高度敏感資訊，對於相關文件流傳至暗網深感憂慮。文件內容將 iPhone 零組件與供應商逐一對應，而這些資訊並未出現在蘋果公開發布的供應商名單中。

整體而言，這批文件詳列了即將推出的 iPhone 18 Pro 機型所使用的數百個零組件。更關鍵的是，紀錄中還同時揭露哪些零件由多家供應商供貨、哪些則仰賴少數廠商，直接暴露了蘋果的議價籌碼以及供應鏈的脆弱點。

World Leaks 過去曾宣稱對耐吉 (NKE-US) 遭駭事件負責。《路透》尚未驗證此次外洩資料的真實性，也未能立即聯繫 World Leaks 取得回應。

科技網站 AppleInsider 上周率先報導，iPhone 18 Pro 的相關文件包含在塔塔電子外洩資料中。

《路透》此前曾報導，蘋果正調查此事件，並與塔塔合作研擬長期改善措施。塔塔在調查期間已限制內部對敏感系統的存取權限，並聘請國際顧問公司進行數位鑑識稽核。

根據消息人士說法，多份外洩檔案帶有蘋果「Confidential（機密）」浮水印，以及符合 iPhone 18 Pro 世代的內部專案代號。

在 iPhone 18 Pro 資料夾中，還包含拍攝於 2026 年初、於塔塔工廠進行摔落測試的 iPhone 照片。照片顯示，一款採傳統直立式設計、灰色機身、搭載三鏡頭主相機及蘋果 Logo 的手機。

《路透》無法百分之百確認照片中的手機型號，但消息人士表示，照片中的裝置就是 iPhone 18 Pro。

對蘋果與塔塔而言，此次資料外洩動搖了雙方合作建立的信任基礎。蘋果近年積極降低對中國製造的依賴，而塔塔正是其在印度最重要的新一代代工夥伴。