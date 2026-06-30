AI駭客太快！蘋果緊急變陣打破十年慣例：安全修補不在綁定iOS新版發布

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-30 11:00

根據《路透社》最新報導，為應對 AI 技術加速惡意攻擊工具開發的嚴峻挑戰，蘋果宣布調整長期以來的安全更新策略，將改變過往集中於大版本系統升級時才推送修補程式的作法，轉而提前向所有用戶開放關鍵安全更新。

(圖:shutterstock)

蘋果坦承，生成式 AI 已顯著壓縮攻擊者利用已知漏洞開發惡意工具的時間，傳統等待新版 iOS 發布才一併修復的模式已不足以應對當前威脅。

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過去，除非發現漏洞已被實際利用，否則安全補丁通常隨著 iOS 版本升級，像是 26.5 升級至 26.6，期間雖有開發者與測試人員先行驗證，但仍存在空窗期。

蘋果表示，最新一輪安全更新將不再等候 iOS 26.6 全面釋出，而是直接提前推送給所有用戶。

儘管目前尚無證據顯示相關漏洞已遭駭客利用，但縮短從補丁公開到用戶設備安裝的時間差，已成為防禦 AI 驅動攻擊的必要手段。