鉅亨網新聞中心 2026-07-02 15:10

OpenAI 聯手博通 (AVGO-US) 發表首款發表首款自研 AI 推理處理器「Jalapeño」，採用台積電 3 奈米製程，備受市場關注的是，該晶片由 OpenAI 模型深度參與設計，象徵 AI 首度反向主導硬體開發，開啟「智慧自舉」架構新階段。

隨著生成式人工智慧對算力需求迎來爆發式增長，全球 AI 巨頭之間的軍備競賽已正式從「軟體模型」延伸至「底層矽片」。

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作為專為 Transformer 架構量身打造的專用晶片，Jalapeño 在設計之初便跳脫了傳統通用加速器的思維，針對注意力機制、KV 快取管理及批次調度等大模型推理的關鍵瓶頸進行了硬體級優化。

博通執行長陳福陽指出，Jalapeño 的運算效能表現與輝達 (NVDA-US) 旗艦 Blackwell 晶片和 Google 自研的 TPU 相當。

而根據 OpenAI 的早期測試數據，這款晶片的每瓦效能表現顯著優於目前市場上最先進的替代方案，並可望大幅將大模型的推理成本直接降低約 50%，這意謂著未來的 AI 服務將以更低的成本提供更高速、更流暢的即時回應。

然而，比起亮眼的性能與成本優勢，Jalapeño 真正的產業震撼點在於其超乎常理的開發速度與 AI 參與設計的循環模式。

一般而言，一顆高性能先進製程晶片從立項到完成流片（Tape-out），在業界平均需要花費 18 至 24 個月的時間；但 Jalapeño 卻在短短 9 個月內便完成了這項創舉，將研發週期壓縮了一半以上。

這項紀錄的背後功臣，正是 OpenAI 的 AI 模型。當 AI 開始協助人類工程師進行晶片電路圖設計與架構優化，晶片研發效率便迎來了指數級的飛躍。

AI 設計出更有效率的晶片，而這款晶片反過來加速更強大 AI 模型的運作，這套自我迭代的飛輪一旦轉動，科技進步的速度勢必超越過往所有人的想像。

Jalapeño 預計將於 2026 年底開始進行批量部署，並計畫在未來達到 10GW 級別的算力規模。

這項變革預示著未來的 AI 競賽不再僅是演算法與程式碼的對決，更是矽片與實體硬體控制權的全面爭奪。