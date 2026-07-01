鉅亨網編譯許家華 2026-07-02 05:31

蘋果 (AAPL-US) 正規劃 2027 年新一波硬體更新。根據《彭博》引述知情人士報導，蘋果目前正測試四款新一代 iPad Pro，並同步開發重新設計的入門版 MacBook Pro，最快將於 2027 年上半年推出，作為公司迎接 iPhone 問世 20 週年的重要產品布局。

報導指出，新款 iPad Pro 預計維持現行 11 吋與 13 吋兩種尺寸，共推出四款機型，主要升級將集中於內部硬體，包括新一代 Apple Silicon 處理器、效能提升及 AI 運算能力，而外觀設計則不會有明顯改變。

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另一方面，蘋果也正在開發代號 K104 的全新入門版 14 吋 MacBook Pro。知情人士表示，該產品將採用全新外觀設計，與蘋果規劃中的高階 MacBook Pro 設計語言一致，未來將逐步導入更輕薄機身及新世代顯示技術。

此次消息也與近期市場流傳的 Apple Silicon 產品規劃相互呼應。多家媒體引述《彭博》記者 Mark Gurman 報導指出，蘋果可能調整 M 系列晶片發展策略，僅推出標準版 M6 晶片，取消 M6 Pro 及 M6 Max 版本，直接加速至 2027 年的 M7 系列，希望藉此強化裝置端 AI(On-device AI) 運算能力。

若相關規劃屬實，新款入門 MacBook Pro 預料將率先搭載標準版 M6 晶片，並獲得更高的記憶體頻寬、升級版神經網路引擎 (Neural Engine) 及重新設計的 GPU，以提升 Apple Intelligence 及生成式 AI 相關應用效能。

值得注意的是，重新設計的高階 MacBook Pro 仍是市場關注焦點。多方供應鏈消息指出，蘋果仍持續開發首款支援觸控操作的 MacBook Pro，除了採用 OLED 面板外，也可能取消目前的瀏海 (Notch) 設計，改為打孔鏡頭，甚至導入類似 iPhone 的 Dynamic Island 互動介面。不過，受記憶體供應與產品規劃調整影響，上市時間可能延後至 2027 年。

事實上，蘋果多年來始終對觸控 Mac 持保留態度。已故共同創辦人 Steve Jobs 曾形容觸控筆電在人體工學上「非常糟糕」，軟體主管 Craig Federighi 也曾公開表示，Mac 與 iPad 各有定位。不過，近年隨著 OLED 面板成熟、Apple Silicon 效能提升及 AI 互動需求增加，市場普遍認為蘋果正重新評估 Mac 產品定位。

分析人士指出，2027 年適逢 iPhone 誕生 20 週年，蘋果預計將迎來近年最重要的一波產品更新。除了新版 iPad Pro 與 MacBook Pro 外，市場也預期蘋果將推出 20 週年紀念版 iPhone、摺疊式 iPhone、AI 智慧家庭裝置、新一代 Apple Watch 及更多 Apple Intelligence 功能，形成完整的新產品週期。