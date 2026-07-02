鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-02 08:45

據《路透社》周三（1 日）報導，兩名行業消息人士透露，俄羅斯正通過海運從印度進口汽油，緩解烏克蘭襲擊能源基礎設施而引發的燃料短缺問題。

由於供應緊張，俄羅斯橫跨 11 個時區的多個地區出現燃料短缺，部分地區實施配給制，加油站出現長時間排隊，汽油價格也創下歷史新高。

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克里姆林宮周二表示，正與其他國家保持聯繫，討論以可接受價格進口燃料的可能性。俄羅斯能源部與印度石油部未立即回應置評請求。

一名行業消息人士說，至少已有 6 萬噸汽油從印度運往俄羅斯。另一名消息人士表示，有兩艘油輪分別裝載 3 萬至 4 萬噸貨物，已經啟運。

目前不清楚具體是哪一家印度煉油企業向俄羅斯供應汽油。

第三名消息人士稱，俄羅斯計劃每月從白俄羅斯等國家進口總計 40 萬噸汽油，白俄羅斯已開始向俄羅斯出口燃料。

消息人士透露，白俄羅斯 6 月上半月通過鐵路向俄羅斯供應汽油達到 7 萬多噸，幾乎是 5 月同期的三倍。

在夏季需求高峰期，俄羅斯汽油消費量至少為每日 11 萬噸。