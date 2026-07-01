鉅亨網編譯許家華 2026-07-02 05:17

國際油價周三 (1 日) 延續跌勢，在美國與伊朗談判持續取得進展、荷姆茲海峽 (Hormuz Strait) 原油運輸恢復正常，以及 OPEC + 可能進一步增產等多重利空影響下，布蘭特原油與美國西德州中質原油 (WTI) 雙雙跌至今年 3 月以來最低水準，創近四個月新低。

截至收盤，9 月交割的布蘭特原油期貨下跌 1.38 美元、跌幅 1.89%，收每桶 71.57 美元；8 月交割的 WTI 原油期貨下跌 0.92 美元、跌幅 1.32%，收每桶 68.58 美元，兩大基準油價皆創四個月來最低收盤價。

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市場情緒主要受到美伊談判進展帶動。美國總統川普表示，美國與伊朗「相處得非常好」，近期在卡達杜哈 (Doha) 舉行的會談進展順利。知情人士透露，美伊雙方目前正進行技術層級協商，希望就荷姆茲海峽航運恢復、長期停火安排及區域安全等議題達成共識。儘管雙方過去一週仍互有軍事行動，但市場認為談判已朝正向發展，降低了原油供應中斷風險。

Saxo Bank 商品策略主管 Ole Hansen 表示，目前市場普遍將卡達談判視為正面訊號，因此油價持續下探，不排除後續仍有進一步下跌空間。

Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 則指出，荷姆茲海峽原油運輸量持續回升，市場開始相信，一旦衝突完全落幕，全球原油供應將創下歷史新高，市場正提前反映這項預期。

美國副總統范斯 (JD Vance) 也表示，目前通過荷姆茲海峽的原油運輸量已恢復至戰前水準，雖未公布具體數據，但市場認為這代表中東供應鏈正逐步恢復正常。

除了地緣政治風險降溫外，市場也開始重新評估今年油價走勢。《路透》最新調查顯示，31 位分析師首度自伊朗戰爭爆發以來下修 2026 年油價預測。市場預估布蘭特原油 2026 年均價將由上月預估的每桶 90.44 美元下修至 84.50 美元，WTI 均價則由 84.63 美元降至 79.49 美元，反映荷姆茲海峽重新開放後，市場對供應長期受阻的憂慮已明顯下降。

回顧第二季，布蘭特原油累計重挫約 45 美元，創 2008 年全球金融危機以來最大季度跌幅；WTI 同期下跌約 31 美元，則創 2020 年新冠疫情爆發以來最大季度跌幅。此前，美國與以色列 2 月底對伊朗發動軍事行動，一度推升油價大幅飆升，但隨著停火談判逐漸推進，市場已完全回吐戰爭期間累積的風險溢價。

另一方面，美國能源資訊署 (EIA) 公布，截至 6 月 26 日當週，美國商業原油庫存減少 380 萬桶，降至 4.084 億桶，創 2018 年 9 月以來最低水準，主要因美國獨立日假期前煉油廠提高加工量。不過，降幅略低於市場預估的 450 萬桶，因此未能支撐油價反彈。

市場另一個焦點則是 OPEC+。三位知情人士向《路透》表示，OPEC + 本周日召開部長級會議時，預料將批准 8 月再次提高產量配額，增產幅度約 18.8 萬桶 / 日，延續自 4 月以來逐步恢復供應的策略。若決議通過，將是 OPEC + 連續第五個月提高產量目標，也將加深市場對全球供給過剩的預期。