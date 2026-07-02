川普稱台積電「加碼」美廠至市占50%？龔明鑫：以台積電說法為準

面對外界擔憂先進製程是否會面臨外流風險，龔明鑫強調，台灣目前仍是全球最大且最重要的先進半導體製造重心。他進一步指出，除了 CoWoS 等先進封裝設施外，台積電在台灣仍有 16 座新廠正在興建中，顯示台灣在高階晶片產能的佈局依然穩健，並未因海外設廠而減緩在台的投資力道。