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川普稱台積電「加碼」美廠至市占50%？龔明鑫：以台積電說法為準

鉅亨網記者張韶雯 台北

針對美國總統川普表示，台積電正將在亞利桑那州興建中的晶圓廠規模擴大 1 倍，並宣稱此舉有助於在其任期結束前，將美國晶片的市占率提升至 50%，經濟部長龔明鑫今（2）日出席立法院經濟委員會審查預算前受訪表示，對於台積電（2330-TW）(TSM-US) 在美國是否確有擴大設廠之規劃，經濟部將尊重台積電對外之說法，一切應以台積電之官方說明為準。

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川普稱台積電「加碼」美廠至市占50%？龔明鑫：以台積電說法為準。（鉅亨網資料照）

面對外界擔憂先進製程是否會面臨外流風險，龔明鑫強調，台灣目前仍是全球最大且最重要的先進半導體製造重心。他進一步指出，除了 CoWoS 等先進封裝設施外，台積電在台灣仍有 16 座新廠正在興建中，顯示台灣在高階晶片產能的佈局依然穩健，並未因海外設廠而減緩在台的投資力道。


此外，針對台糖公司日前撤回吳乃仁管收案一事，龔明鑫說明，台糖已對外做出完整說明，主要考量為對方已針對法院裁定提出回應，並允諾將於 7 月 20 日前研擬清償債務計畫或協商方案，因此台糖採取被動撤回管收動作，期待該協商能在期限前順利完成。

至於近期市面上部分大豆沙拉油遭檢驗出含致癌物質，引發食品安全疑慮，龔明鑫回應，經濟部將持續深入瞭解檢驗細節，並尊重且配合衛生單位執行相關檢驗，若有必要，將進行跨部會協調以採取進一步管理作為。


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