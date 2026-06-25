鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-25 16:42

經濟部長龔明鑫今（25）日表示，針對市場關切的 AI 與半導體過熱疑慮，強調短期波動難免，但基本面依舊穩健且成長快速。同時，面對台積電 (2330-TW) （TSM-US) 在美面臨專利訴訟，他對其法務團隊表達高度信心，認為不影響公司營運。在海外布局方面，電電公會推動的海外園區以波蘭進度最快，未來將鎖定 AI 算力與電動車供應鏈，並積極評估墨西哥與美國，期許年底前確認落腳點。

近期美股與亞股動盪，市場出現 AI 與半導體類股過熱及回檔的疑慮。龔明鑫對此表示，股市的漲跌受到消息面、資金面等諸多複雜因素影響，但最終仍必須回歸基本面看待。目前觀察 AI 產業發展的基本面還是相當穩健，且整體進步速度非常快速，從長遠的基本面來看依舊沒有問題，投資人無須過度恐慌。

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針對外媒報導台積電捲入美國專利訴訟一事，龔明鑫強調，經濟部持續與廠商保持密切溝通並掌握進度。根據初步了解，台積電已經組成專業的法律團隊應對，目前看來對公司的日常營運完全沒有影響。

龔明鑫表示，這不是台積電第一次遇到類似的訴訟挑戰，過去經驗豐富，因此對台積電的法務同仁非常有信心。經濟部目前採取被動協助角色，若台積電有任何需求，政府將全力配合。

在產業全球布局方面，電電公會積極推動海外園區。龔明鑫說明，這次海外布局與過去單純尋找廉價生產基地的代工模式不同，而是強調在地市場與供應鏈的結合。以進度最快的波蘭園區為例，除了推動 AI 算力，電動車供應鏈也是核心，未來台灣廠商將進駐園區，直接與波蘭當地車廠合作並銷往全歐洲。除波蘭外，墨西哥與美國的園區進展也相當迅速，經濟部期盼能在今年底前將相關地點確認下來。

至於外媒報導立陶宛與台灣的經濟合作計畫暫時擱置，並質疑台灣半導體投資未達預期，

龔明鑫回應，外交部已對此做出說明，經濟部完全尊重並支持外交部的立場。由於立陶宛目前正值選舉期間，政府將配合外交部，等待當地政局與後續事務較為穩定後，再與地方政府進行更深一步的溝通。