外資恐被迫賣超韓股！高盛：三星SK海力士權重越高 每增1%將逼走20億美元資金

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-30 12:10

高盛出具最新研究報告示警，南韓股市正陷入「高權重＋高槓桿」的結構性風險陷阱。

(圖:shutterstock)

高盛分析師 Timothy Moe 與 John Kwon 在報告中指出，三星電子與 SK 海力士在 南韓綜合股指 (KOSPI) 合計權重每增加 1 個百分點，將觸發外資因應美國《投資公司法》多元化規範，被迫撤出約 20 億美元資金，形成「權重越高、外資越賣」的奇特賣壓。同時，散戶瘋狂湧入槓桿 ETF、選擇權與融資交易，創造出遠超基本面支撐的日內波動。

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高盛強調，南韓資產管理規模 (AUM) 過去一年增長主要來自「投資收益」，而非「淨流入資金」，意味市場主要由帳面獲利推升，而隨著估值墊高，法人機構的市場波動部位 (往往與避險策略連動) 同步放大，這導致一旦出現溫和回檔，便可能觸發連鎖式的「被迫拋售(Forced Liquidation)」。