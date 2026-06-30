鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-30 14:00

康寧 (GLW-US) 全新發布的 GlassBridge 技術，在人工智慧（AI）光通訊產業鏈引發高度關注，但根據華爾街主要投行的最新評估，市場目前的擔憂程度恐遠超實際風險。

摩根士丹利 (MS-US) 與花旗 (C-US) 研究均將 GlassBridge 定性為時間表高度不確定的技術演進方向。兩家機構的共同結論是：GlassBridge 近期對市場最直接的影響，是對光纖陣列單元（FAU）業務敞口較大公司的估值構成干擾，而非立即性的基本面衝擊。

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兩家公司的研究均認為，GlassBridge 對 AI 光收發模組廠商在未來一至兩年內所受衝擊相當有限，整體處於安全區間，但 FAU 廠商在共同封裝光學（CPO）發展路徑上將面臨真正的長期顛覆壓力

24 日，康寧在首爾舉行的 AI 資料中心光通訊與互連技術大會上，正式發布 GlassBridge 技術。這項技術以玻璃離子交換（IOX）波導為核心，打造光纖至光子積體電路（PIC）的連接平台，將光纖直接耦合至 PIC，透過晶圓化的被動對準方式，提升光纖介面密度與可擴展性。

業界普遍將其視為 CPO 架構中智慧光纖陣列單元（iFAU）的潛在演進替代方案。

值得留意的是，GlassBridge 並非全新概念。摩根士丹利指出，相關消息早於 2025 年 9 月已在市場流傳，且該技術已被納入康寧分析師日所公布的 100 億美元光子學業務目標規劃當中。

對於市場最關心的短期影響，兩家機構看法一致，認為 GlassBridge 在未來一至兩年內產生實質商業衝擊的機率極低。

摩根士丹利表示，現有 CPO 解決方案，包括 Quantum 與 Spectrum 系列，已完成量產定型，預計不會受到 GlassBridge 影響；花旗研究也指出，面向 Rubin Ultra Kyber 平台的 2H27 CPO 方案，將於 2026 年下半年完成設計確認，同樣不易被新技術取代。

花旗研究進一步強調，GlassBridge 在完成資質認證、可靠性測試及良率爬坡之前，仍存在大量不確定性，還需通過 CPO、近封裝光學（NPO）評估期，以及在高速 AI 叢集系統上的現場可靠性驗證，預期未來一至兩年內不會造成實質衝擊。

此外，採用 GlassBridge 要求 PIC 設計商重新規劃光學介面布局、重新設計光斑尺寸轉換器並修改凸塊結構，這些切換成本將形成強大的技術慣性，進一步限制 GlassBridge 的短期滲透空間。

摩根士丹利亦指出，GlassBridge 實際商業應用的時間表仍不明朗，並表示這將對 FAU 業務敞口較大的公司估值構成波動擾動。

對於下游的 AI 光收發模組廠商，摩根士丹利則給出相對樂觀的判斷：由於 GlassBridge 同時適用於 CPO 與 NPO 架構，NPO 端較廣泛的應用有望部分抵消 CPO 側的潛在風險，因此對相關模組廠商的整體影響預計相當有限。

花旗研究對中國成都的全球領先光模組製造商新易盛 (300502-CN) 的評估也印證了這一邏輯： GlassBridge 對新易盛而言更傾向於是一種中性的上游元件替代選項，直接衝擊有限。

至於東山精密 (002384-CN) 與光迅科技 (002281-CN) ，由於核心競爭力來自有源光晶片領域，同樣基本不受 GlassBridge 波及。

FAU 廠商：天孚通信風險可控，T&S 影響中性

相較之下，摩根士丹利明確指出，供應鏈中位處 FAU 環節的廠商在 CPO 發展進程中，更可能首當其衝遭遇 GlassBridge 帶來的顛覆衝擊。

以天孚通信 (300394-CN) 為例，花旗研究認為其 iFAU 業務的長期替代風險已獲有效控制，主因該公司成長引擎已從 FAU 轉向有源光引擎，預估該業務板塊在 2026 年至 2028 年間將貢獻超過 70% 收入，多元化的營收結構有效對沖了 GlassBridge 的潛在衝擊。

至於專注於光纖連接器（如 MT 插芯）及光纖配線盒等被動光學元件的太辰光 (300570-CN) ，花旗研究則指出，由於該公司與康寧之間存在業務解耦風險，既不太可能從 GlassBridge 的推廣中獲益，也不會受到直接衝擊。

展望 2030 年後：被動光學元件或迎範式轉變

從更長遠的時間維度觀察，花旗則提出結構性顛覆的可能性。

隨著 CPO 與 NPO 架構在 2028 年至 2030 年間逐步邁向商業化，GlassBridge 預期將主要在新部署項目中與增量型 iFAU 展開競爭，而非直接取代既有的已安裝基礎。