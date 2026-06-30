鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-30 16:10

剛剛落幕的 2026 年德國慕尼黑「The Smarter E Europe」智慧能源展，堪稱全球儲能行業的年度「大閱兵」，儲能企業在短短三天展期內的簽約密度與規模均創新高。

根據不完全統計，光是特斯拉、思格新能源、楚能新能源、海博思創等十餘家企業，便累計簽下逾 60GWh 儲能合作協議，顯示全球儲能市場正從政策驅動加速轉向市場驅動。



展會期間最受矚目的焦點，莫過於特斯拉與歐洲獨立能源開發商 NatPower 簽署的多年期供應協議。

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根據上周二 (30 日) 官方發布的消息，特斯拉將為 NatPower 提供超過 25GWh 的電池儲能系統(BESS)，這也是歐洲市場罕見的巨型訂單之一。該合作將分階段推進，首期項目聚焦意大利與英國，共建五個電池儲能項目。

值得注意的是，25GWh 僅是雙方第一階段的規劃，長期戰略目標更指向 100GWh 的總容量。業界估算這一超級儲能計畫的建設成本約在 40 億至 50 億美元之間，未來 20 年累計營收規模有望突破 150 億美元。

技術層面上，NatPower 將全面採用特斯拉的 Megapack 大型儲能系統及其電力交易技術。

作為特斯拉的標竿產品，Megapack 憑藉高安全性與智能化優勢，已成為其開拓全球電網級儲能市場的核心武器。

從財報數據看，特斯拉儲能業務正處於「短期裝機微調、盈利大幅提升」的階段。特斯拉今年 Q1 儲能裝機量為 8.8GWh，年減 15.38%，但毛利率卻攀升至 39.5% 的歷史新高，顯示出極強的產品溢價能力與成本控制力。

長期趨勢依然樂觀。2025 年特斯拉全年儲能裝機量達 46.7GWh，大幅年增 48%。

特斯拉財務長 Vaibhav Taneja 明確表示，2026 年全年裝機量將穩步增長，有望超越 2025 年水準。

與此同時，位於美國休斯頓郊外的儲能超級工廠預計將於今年內量產第三代 Megapack(Megablock)，這將為特斯拉承接全球大額訂單提供堅實的產能支撐。



除特斯拉外，「中國軍團」在能源展上亦表現搶眼。楚能新能源斬獲 12GWh 訂單，版圖橫跨波蘭、羅馬尼亞、烏克蘭等中東歐國家；思格新能源簽約超過 20GWh，覆蓋歐洲、非洲及亞太；海博思創與歐洲本地客戶簽約近 10GWh。匯川技術、為光能源、林洋能源等也紛紛與土耳其、德國、波蘭達成合作。

中國企業正憑藉全產業鏈優勢、規模化交付能力以及對歐洲本土化標準的深度適配，快速融入當地儲能生態。展會上出現的訂單洪流揭示清晰的市場信號。除特斯拉 25GWh 大單，陽光電源、遠景能源、派能科技等企業也在同期公布數十 GWh 的海外訂單。短短數日，公開的訂單總量已超過 28GWh。

歐洲市場的主導地位毋庸置疑，但內部結構正在變化。德國、英國、義大利仍是核心市場，但波蘭、羅馬尼亞等中東歐國家的活躍度顯著提升。