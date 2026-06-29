鉅亨網編譯段智恆 2026-06-29 23:30

美國最高法院周一 (29 日) 以 5 比 4 裁定，駁回總統川普撤換聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 的請求，維持下級法院禁止解職的命令，並重申 Fed 依法享有獨立性，理事僅能因「正當理由」遭免職。此案被視為川普重返白宮後對 Fed 獨立性最重大的挑戰之一，最高法院此次裁決，也替全球最重要的中央銀行劃下政治干預的重要界線。

5比4！美國最高法院駁回川普撤換理事庫克 維護Fed獨立性(圖：REUTERS/TPG)

最高法院 5 比 4 駁回川普請求 重申 Fed 理事不得任意撤換

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美國最高法院周一以 5 比 4 裁定，拒絕讓川普解除 Fed 理事庫克職務，意味她在挑戰解職決定的訴訟期間，仍可繼續留任。

首席大法官羅伯茲 (John Roberts) 在判決書中指出，川普未依法律規定提供庫克應有的程序保障，因此無法讓她充分回應總統提出的指控。他強調，依據《聯邦準備法》(Federal Reserve Act)，Fed 理事任期為交錯安排的 14 年，並非「總統意志下的職位」，只有具備「正當理由」(for cause)才能遭到免職。

判決由羅伯茲與保守派大法官卡瓦諾 (Brett Kavanaugh)、以及三位自由派大法官共同形成多數意見，其餘四位保守派大法官則持反對意見。

川普去年 8 月以涉嫌房貸詐欺為由試圖撤換庫克，但相關指控並未獲得證實。庫克則主張，這只是藉口，真正原因是她拒絕配合政治壓力，並堅持依據經濟情勢制定貨幣政策。

庫克在判決後發表聲明表示，最高法院的裁決再次確認 Fed 獨立性的重要性，也證明央行決策應忠於維持物價穩定與充分就業的法定使命，而非屈服於政治干預。

川普多次施壓 Fed 降息 央行獨立性再受檢驗

此案被外界視為川普重返白宮後，對 Fed 獨立性最具指標性的法律攻防。

自 2025 年重返執政以來，川普多次公開要求 Fed 加快降息，並持續批評時任主席鮑爾 (Jerome Powell) 拒絕配合其政策主張。今年初，川普政府還曾針對鮑爾發起刑事調查，指控 Fed 總部整修工程超支，但相關調查已於 4 月撤銷。

另一方面，川普提名的華許 (Kevin Warsh) 已於 5 月接任 Fed 主席，市場持續關注白宮是否進一步影響貨幣政策決策。

此次判決也與最高法院近期另一項裁決形成對比。法院同日支持川普撤換美國聯邦貿易委員會 (FTC) 民主黨籍委員 Rebecca Slaughter，擴大總統對部分獨立機構的人事權限；但對於 Fed，法院仍認為其具有特殊歷史地位與制度設計，應維持較高程度的獨立性。

羅伯茲指出，雖然是否解除 Fed 理事職務最終由總統決定，但並不代表總統可以基於任何理由，甚至毫無理由地撤換理事。若缺乏足夠限制，任何過去或現在的細微爭議，都可能成為撤換 Fed 理事的藉口，進而侵蝕國會希望維護的央行獨立性。