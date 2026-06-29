鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-29 20:58

據《NHK》報導，日本陸上自衛隊 28 日（周日）在社交媒體上宣布，已將「12 式岸艦飛彈」發射裝置等裝備部署至東京都小笠原諸島南鳥島。

日本在最東端離島部署飛彈發射裝置，減輕台灣東部防空壓力。（圖：Shutterstock）

這是日本陸上自衛隊首次在南鳥島這一最東端離島部署岸艦飛彈相關裝備。《NHK》指出，此舉「旨在強化太平洋一側防衛體制」。

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日本陸上自衛隊稱，此次部署是為南鳥島射擊場建設做準備，主要目的是確認相關裝備在當地能否正常發揮性能。不過，飛彈彈體此次並未被運入當地。

陸上自衛隊說，鑑於「當前嚴峻安全保障環境」，將繼續致力於提升岸艦飛彈部隊等單位的訓練水準，為日本防衛做到「萬無一失」。

本月 8 日，日本防衛省通過輪渡將陸上自衛隊「12 式岸艦飛彈」發射裝置以及用於定位目標的中型無人偵察機等裝備，從千葉縣港口運往南鳥島。

南鳥島距離東京 1,848 公里，是日本最東端離島，島上沒有任何永久居民。

對台灣而言，在潛在台海衝突中，台灣東部太平洋海域（台灣後方）一向被視為國軍保存戰力與戰略物資補給的重要通道，但近年面臨解放軍航母編隊從東部包抄的「反介入 / 區域拒止」威脅。