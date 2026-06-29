〈首創飛美國首都〉孫嘉明：北美市場「兵來將擋」瞄準矽谷科技圈、拚直飛印度

鉅亨網記者王莞甯 美國華盛頓 2026-06-29 12:10

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明今 (29) 日指出，在直飛華盛頓特區後，接下來瞄準有機會開航印度德里，已提出申請，整體而言，今年第三季旺季樂觀，暑期較去年同期成長達 2-3 成，第四季看起來也會成長，下半年市況佳。

長榮航瞄準矽谷科技圈 拚直飛印度。(鉅亨網記者王莞甯攝)

目前北美客運營收占長榮航整體客運業績 40%，孫嘉明說明，在北美市場中，若同業間增加運能，當然就會有壓力，「但兵來將擋」，「不可能別人都不增加航班只有我經營」，然而長榮航擁有更好的時間帶，旅客抵達台灣後可再快速轉機到亞洲各城市，具備相當大的中轉優勢。

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長榮航甫開出華盛頓特區直飛航班，「較預料更好」，孫嘉明期待最快明年可增至每日都有航班，但仍取決於新機的交機速度，未有確定的時間表。

長榮航每周飛北美航班達 98 班，可謂北美市場霸主，孫嘉明強調，一直在做的就是轉機市場，且「要成長一定要走這條路」，做到 98 班是花了很多工夫在安排銜接的時間帶。

孫嘉明進一步提到，一直都有在看新航點，如西班牙、北歐芬蘭和美國波士頓等地，但尚未申請，原因在於新機尚未到位。

孫嘉明也直言，尚未考慮飛鳳凰城，因當地商務客源尚不足支持一條定期航線的運作。

另一方面，長榮航對印度德里直飛申請中，惟所需程序複雜，不確定年底前能否完成，由於國籍航空尚未有直飛南亞航點，孫嘉明表態期待，「在美國矽谷工作需往返印度的工程師和留學生，是一塊很大的市場」，而長榮航可搭配洛杉磯和舊金山的早班機，將美國西岸的航點串聯轉機。

就整體客運市況來看，長榮航暑期成長 2-3 成，即便是每年看起來較弱的 9 月仍較去年成長，下半年樂觀。