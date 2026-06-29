鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-29 14:28

永豐銀行 26 日召開董事會決議通過出資 2500 萬美元，參與國發會「企業投資美國融資保證機制」計畫。永豐銀行表示，透過與政府攜手合作，提供最高 5 成融資保證，期許以金融力量支持台灣企業順利取得營運資金、拓展海外版圖。

永豐銀行指出，包括本國企業、或本國人控制的外國企業，以及半導體、ICT(資訊與通訊科技) 供應鏈及其他核准專案企業，均為此保證機制的合作對象；資金用途涵蓋購置機器設備等資本性支出、或營運資金及發展產業聚落等。

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隨著 AI(人工智慧) 技術快速發展，帶動台灣企業生產的半導體晶片、伺服器與相關電子零組件需求強勁。永豐銀行表示，「企業投資美國融資保證機制」由政府透過融資保證方式，支持金融機構提供最高 2500 億美元授信額度，以加強台灣科技產業的全球競爭力進而深化布局，同時延伸國銀金融服務範疇。