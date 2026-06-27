〈首創飛美國首都〉國內立委訪團見證歷史時刻 促台美雙邊互動

鉅亨網記者王莞甯 美國華盛頓 2026-06-27 10:42

長榮航 (2618-TW) 於 26 日首航華盛頓特區 - 桃園航線，為國內首家提供兩地直飛服務的航空公司，立法院院長韓國瑜率跨黨派立委的訪美團搭乘華盛頓飛桃園的首航班，並參與現場剪綵，共同見證此歷史時刻。

國內立委訪團見證長榮航於26日首航華盛頓特區-桃園航線。(鉅亨網記者王莞甯攝)

由於華盛頓是美國重要的政治與經濟中心，聚集眾多國際組織和跨國企業，國際商務和學術往返具穩定的需求，長榮航樂觀看待市場潛力龐大，不僅首 3 個航班班班客滿，目前觀察到 7 月載客率已達 90%。

‌



長榮航總經理孫嘉明指出，無論是商務或觀光，非常看好華盛頓的市場潛力，隨著美東航網布局更完善，將讓更多旅客感受到長榮航的優質服務。

韓國瑜致詞提到，華盛頓特區是美國政治決策中心及全球重要外交樞紐，直航將進一步拉近台美兩地距離，為雙方關係穩健發展注入新動能。

駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢表示，今年適逢美國建國 250 周年，欣見長榮在此歷史時刻開闢直飛華盛頓特區航線，有助進一步增進雙邊互動並深化情誼。

維吉尼亞州航空局局長 Mr. Gregory Campbell 看好，此新航線能為在地居民與企業帶來更多發展機會。

華盛頓機場管理局總裁暨執行長 Mr. Jack Potter 表示，未來在地居民或旅客，都能透過這條航線從台北輕鬆轉機前往亞洲數十個主要城市，同時非常期待迎來更多亞洲旅客。

華盛頓機場管理局航空業務發展副總裁 Mr. Paul Bobson 說，努力拓展華盛頓特區與亞洲的連結，這條航線將能大幅深化雙邊的經貿、觀光與文化交流。

華盛頓特區 - 桃園航線每周營運 4 班，使用波音 787-9 飛機執飛，機艙配置包括皇璽桂冠艙、豪華經濟艙和經濟艙。