鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-29 10:06

美隆電印尼台發工業區招商傳捷報 烘焙龍頭三能進駐建廠2027投產。(圖：shutterstock)

美隆電指出，旗下印尼廠在人力資源與政治情勢穩定的雙重優勢下，成功發揮分散市場與政治風險的效益，出口比重逐年增加，目前營業額已步入穩定成長期。

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針對新廠的業務展望與時程規劃，三能 - KY 預計該全新生產基地將於 2027 年底完工投產，全力搶攻印尼龐大的市場內需與人口紅利商機。美隆電表示，公司與印尼當地政府、商界長期維持極佳的合作關係，隨著台發工業區的規劃逐步完善，廠區管理與在地供應鏈也已經漸漸成熟。

美隆電提到，目前除了三能 - KY 正式敲定進駐以外，園區近年已吸引多家優質台灣廠商陸續進駐，且還有多家大型廠商正在密集洽談建廠事宜。

美隆電進一步說明，台發工業區總面積達 98 公頃，憑藉極佳的地理與成本優勢成為廠商首選。園區緊鄰高速公路且聯外道路寬敞，物流效率極高，加上當地人才人力資源充沛，地勢高平且擴廠腹地廣大，是企業長期發展的絕佳基地