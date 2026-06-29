美隆電印尼台發工業區招商傳捷報 烘焙龍頭三能進駐建廠2027投產
鉅亨網記者吳承諦 台北
音響代工廠美隆電 (2477-TW) 海外佈局成效顯現，其多年前超前部署投資的印尼西爪哇省蘇邦縣台發工業區近日招商再傳捷報。烘焙器具龍頭大廠三能 - KY(6671-TW) 為了因應東南亞市場的強勁成長需求並擴大海外版圖，將進駐該工業區建立全新的生產基地，並於 2027 年投產。
美隆電指出，旗下印尼廠在人力資源與政治情勢穩定的雙重優勢下，成功發揮分散市場與政治風險的效益，出口比重逐年增加，目前營業額已步入穩定成長期。
針對新廠的業務展望與時程規劃，三能 - KY 預計該全新生產基地將於 2027 年底完工投產，全力搶攻印尼龐大的市場內需與人口紅利商機。美隆電表示，公司與印尼當地政府、商界長期維持極佳的合作關係，隨著台發工業區的規劃逐步完善，廠區管理與在地供應鏈也已經漸漸成熟。
美隆電提到，目前除了三能 - KY 正式敲定進駐以外，園區近年已吸引多家優質台灣廠商陸續進駐，且還有多家大型廠商正在密集洽談建廠事宜。
美隆電進一步說明，台發工業區總面積達 98 公頃，憑藉極佳的地理與成本優勢成為廠商首選。園區緊鄰高速公路且聯外道路寬敞，物流效率極高，加上當地人才人力資源充沛，地勢高平且擴廠腹地廣大，是企業長期發展的絕佳基地
美隆電表示，園區內部規劃不僅專注於工業生產，更已經前瞻性地設計了店鋪區、商業區與集合住宅，未來隨著進駐工廠增加、就業人口聚集
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