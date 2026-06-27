鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-27 11:20

全球三大信評機構之一的標普全球 (S&P Global Ratings) 周五 (26 日) 維持美國主權信用評等於 AA+，較最高的 AAA 低一級，附帶穩定展望，理由是美國經濟仍具韌性，且財政赤字雖然偏高，但維持穩定。

標普預估，美國經濟在 2026 年至 2029 年間的年均成長率約為 2%，並認為儘管政治兩極化加劇，美國健全的制度與制衡機制仍將持續支撐政策運作。

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由 Lisa Schineller 領導的標普分析師在聲明中說：「美國經濟的韌性，將支撐穩健的財政收入，包括關稅持續帶來的收入，並有助於在未來數年穩定財政赤字。」

標普將美國的信評展望維持在「穩定」，分析師指出，穩定的展望反映美國經濟成長依然穩健、貨幣政策執行具公信力且有效，以及財政赤字雖然處於高檔，但並未持續惡化。

標普是首家在 2011 年摘除美國 AAA 最高信評的主要信評機構，此舉當時曾遭美國財政部嚴厲批評。

目前三大國際信評機構均將美國評等維持在 AAA 以下一級，且展望均為「穩定」。不過，標普認為，美國整體信用狀況仍遜於部分同級國家。

標普指出，對美國相對保守的評價反映政治極化情況加劇，「在由單一政黨完全執政時，政策擺盪幅度相對更大，也反映美國政治體系改善主權財政惡化的能力相對不足」。