鉅亨網新聞中心 2026-06-26 14:59

隨著近期通膨預期升溫，美國公債殖利率維持高檔，不僅推升持有黃金等非孳息資產的機會成本，也使貴金屬市場在 2026 年持續承受下跌壓力。市場分析指出，隨著全球資產配置邏輯轉變，美國公債正逐步取代黃金，成為投資人首選的避險資產。

彭博資訊高級市場策略師麥克 ‧ 麥克格隆（Mike McGlone）在年中大宗商品報告中指出，黃金目前相對於美國公債的估值，處於近 40 年來的高位，顯示金價仍處於歷史偏高區間，缺乏進一步推升的空間。

‌



從貨幣政策的長週期來看，聯準會將通膨控制視為核心目標，這項結構性的緊縮政策將維持實際殖利率的漲勢，進而對金價造成系統性壓力。

麥克格隆回顧歷史數據發現，在過去 26 年中，黃金表現最差的年份，大多與緊縮政策及實際收益率上升高度相關。

儘管金價曾在 2025 年創下輝煌紀錄，但隨著宏觀經濟環境的變遷，黃金與美債之間的相對表現正迎來新的轉折點，這種政策環境對貴金屬市場極為不利。

在黃金承壓的陰影下，白銀表現同樣受到限制。儘管目前製造業基本面穩健，白銀擁有強勁的工業需求支撐，但分析指出，金價的疲軟走勢已對銀價產生拖累。即便存在實物供應短缺的情況，只要經濟驅動因素未發生根本轉向，白銀短期內難以擺脫黃金價格走勢的影響。