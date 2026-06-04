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台灣獲Moody’s維持信評「Aa3」 央行：我半導體供應鏈具主導地位

鉅亨網記者王莞甯 台北

Moody’s 信評公司於 6 月 3 日發布我國主權信用評等報告，維持長期信用評等於「Aa3」，展望「穩定」，台灣央行今 (4) 日指出，本次的評等和展望反映台灣的高所得水準、穩健的制度架構和對外部位，加上在全球半導體供應鏈具主導地位。

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央行看我半導體供應鏈具主導地位。(鉅亨網資料照)

Moody’s 認為，台灣在先進晶片製造領域的領先優勢是經濟具韌性的關鍵驅動因素，有助維持強勁成長和競爭力，惟「科技業」和「傳產製造業及服務業」之間成長不均，且人口老化帶來挑戰。


該報告指出，台灣有效且可信的貨幣與總體經濟決策，持續支持國家的穩定性和抵禦外部壓力的韌性，且央行貨幣政策妥適，使通膨率長期維持於低且穩定的水準；過去 20 年來台灣平均通膨率僅約 1.3%，今年前 4 月控制於 2% 以下。

在環境、社會及治理 (ESG) 考量因素方面，Moody’s 給予台灣治理評分為最高等級的 G-1，反映台灣強健的體制與政府治理，且有效可信的貨幣管理與財政政策。


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穆迪信評央行半導體台積電

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