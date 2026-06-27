鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-27 09:20

《CNBC》報導，甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 剛剛寫下 25 年來在華爾街最慘烈的單周表現，市場對這家軟體公司的負債規模，以及押注 AI 的龐大投資是否能帶來回報，疑慮持續升高。

甲骨文本周重挫 19%，連續五個交易日跌幅均超過 2.6%，創下 2001 年 8 月網路泡沫破裂期間單周下跌 20% 以來最大跌幅。

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過去九個月對甲骨文投資人而言可說相當艱難。去年 9 月，市場看好甲骨文 AI 客戶需求，公司市值一度逼近 9,000 億美元，但截至目前，股價已自高點回落約 55%。

市場最大疑慮在於，甲骨文為履行 AI 基礎設施承諾，尤其是對 OpenAI 的合作計畫，大舉舉債籌資，不僅提高資產負債表風險，也讓公司資源集中於獲利率相對較低的基礎設施業務。

截至 5 月底，甲骨文負債總額約達 1,300 億美元。2026 會計年度資本支出更年增 162%，逼近 560 億美元。甲骨文正積極與亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 及 Google(GOOGL-US)等雲端巨頭同步擴建資料中心，但相較於競爭對手，公司仍無法提供完整的技術棧。

甲骨文最新一個會計年度自由現金流為負 240 億美元。本月稍早，公司表示，2027 會計年度將透過債務及股權融資募集 400 億美元，其中包括先前宣布的 200 億美元股票發行計畫。上一個會計年度，公司已透過發債募得 430 億美元，另透過發行股票募集 50 億美元。

分析師：融資仍是市場最大焦點

Evercore 分析師在本周三報告中表示，「即使市場需求訊號依然強勁，我們預期，短期內投資人討論的焦點仍將圍繞在融資槓桿及增資速度。」

儘管如此，包括 Evercore 在內，多數機構依然看好甲骨文的長期前景。根據 FactSet，目前有 71% 的分析師建議買進甲骨文股票，為近 15 年來最高比例。

除了龐大的資本支出外，甲骨文還面臨另一項逆風。近來市場擔憂，AI 模型可能逐步取代部分傳統企業軟體功能，導致整體軟體股遭遇賣壓。截至目前，iShares Expanded Tech-Software ETF(IGV-US) 今年已下跌 16%，甲骨文跌幅則達 24%。

根據公司上周公布的年度報告，2026 會計年度員工總數減少 13%，降至 14.1 萬人，其中銷售與行銷部門縮編尤為明顯。

甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 本月並未出席財報會議，而是由共同執行長 Clay Magouyrk、Mike Sicilia 及新任財務長 Hilary Maxson 回答分析師提問。

談到龐大的融資壓力時，Magouyrk 半開玩笑地表示，「Hilary 的工作真的不好做。」

隨著甲骨文股價回落，Ellison 在全球富豪排行榜上的排名，也已被 Google 共同創辦人佩吉 (Larry Page)、布林(Sergey Brin)、亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos) 及 Michael Dell 超越。但他的身價仍超過 2,000 億美元。

儘管市場質疑聲浪升高，甲骨文仍將持續推進 AI 基礎設施布局，目標於 2027 年在密西根州、新墨西哥州及德州啟用新的資料中心。