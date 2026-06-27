鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-27 11:30

《洛杉磯時報》報導，根據本周提交給加州就業發展局的裁員通知，思科 (Cisco)(CSCO-US) 將在加州裁撤 471 名員工，包括舊金山灣區 (Bay Area) 三個辦公據點。

思科主要提供網路設備，以及視訊會議、資安等服務。公司早在今年 5 月便已通知員工，將裁減 4,000 個以內職位，占全球員工總數不到 5%。此次向州政府提交文件，進一步揭露加州地區裁員細節。

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AI 熱潮帶動資料中心、商用不動產等領域投資快速成長，但 AI 工具的進步也正改變科技業的人力需求，尤其是矽谷。

根據裁員通知，思科此次裁撤職位涵蓋軟體工程、產品管理、設計、業務營運等多個部門。

近年來，許多科技公司都將「優先投資 AI」列為裁員原因之一。隨著 AI 工具能協助撰寫程式碼、生成文字及其他內容，不少企業高層認為，公司不再需要過去那麼多員工。但市場對 AI 究竟在多大程度上推動大型跨國企業裁員，仍存在不同看法。

根據全球職涯轉職與高階主管顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 今年 6 月發布的報告，今年 1 月至 5 月，美國科技業共宣布裁員 123,653 人，較 2025 年同期大增 66%。報告指出，AI 已成為企業最常提及的裁員原因，但目前仍未演變成部分人士預測的「就業末日 (jobpocalypse)」。

思科將自己定位為「AI 時代關鍵基礎設施供應商」，也確實受惠於 AI 需求成長。公司今年第三季營收創下 158 億美元歷史新高，年增 35%。同期淨利達 34 億美元，較去年同期成長 35%。

思科執行長 Chuck Robbins 今年 5 月曾向員工表示，公司將在部分領域持續削減成本，同時加碼其他策略性投資，包括推動員工更廣泛運用 AI 工具。