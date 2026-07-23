鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-23 11:20

Uber 周三 (22 日) 宣布，旗下社群營運 (Community Operations) 團隊將裁員，並表示此舉是為了「簡化營運、強化實體協作，並持續擁抱 AI」。Uber 發言人表示，原本遠距工作的相關員工也被要求遷往公司據點辦公，以符合重返辦公室 (Return-to-Office, RTO) 政策。

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Uber 全球社群營運副總裁 Megha Yethatika 周三在發給部門員工的備忘錄中說：「我們的組織已變得過於複雜且各自為政。」她指出，團隊雖已在導入 AI 方面取得部分進展，但「若要真正釋放 AI 潛力，必須先建立有效率的組織。我們無法把最先進的技術建立在支離破碎的流程之上。」

近幾個月來，包括金融科技公司 Block(XYZ-US)、雲端軟體業者甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 等企業，都將 AI 列為裁員原因之一。這是 Uber 首度明確將裁員與 AI 提升效率連結，也是不到兩個月內第二波以簡化組織架構為目的的人力調整。

Uber 在人資部門新主管 6 月上任後，裁減該部門 23% 人力，占全球約 3.4 萬名員工不到 1%。Uber 未公布此次客服營運部門的具體員工人數，因此未透露實際裁員規模。