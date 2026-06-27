SpaceX火速納入那斯達克100指數！7月7日生效 被動資金買盤即將湧入
鉅亨網編譯余曉惠
那斯達克交易所周五 (26 日) 盤後證實，SpaceX(SPCX-US)將於 7 月 7 日正式納入科技股權重高的那斯達克 100 指數，此消息可望為這家由馬斯克創立的火箭與人工智慧 (AI) 公司帶來新一波被動型資金買盤。
一家公司若被納入主要指數通常有助推升股價，原因是追蹤指數表現的 ETF 及指數基金，必須為了符合指數權重配置而買進新加公司的股票。
目前追蹤那斯達克 100 指數的資產規模超過 8000 億美元，其中包括市場數一數二熱門 Invesco QQQ Trust(QQQ-US)，該 ETF 也是 AI 多頭行情的重要風向球。
摩根大通 (JPMorgan Chase) 預估，SpaceX 納入那斯達克 100 指數後，可望吸引約 43 億美元的被動型資金流入。
晨星 (Morningstar) 首席股票市場策略師 Michael Field 說：「市場需求顯然非常強勁，這也是那斯達克決定加速將 SpaceX 納入指數的原因。很多投資人都會樂見其成，但部分基金經理人，包括我們在內的懷疑派則未必如此，我們認為該股目前估值偏高。」
為了提高美國上市市場吸引力，那斯達克近期與富時羅素 (FTSE Russell) 及 MSCI(明晟)等指數編纂機構紛紛放寬納入門檻，包括獲利要求、首次公開發行 (IPO) 後等待期間及流通股數等條件。
這使 SpaceX 將成為那斯達克「快速納入機制」的首批受惠企業之一。新制度允許符合資格的大型 IPO 公司在上市滿 15 個交易日後，即可納入那斯達克 100 指數，大幅縮短過去往往需等待數月的時程，然而在舊制度下，追蹤那斯達克 100 指數的投資人，通常必須等上好幾個月，才能透過指數持有新上市的大型企業。
儘管如此，標普道瓊指數公司本月稍早決示，不會為標普 500 建立類似的快速納入機制，至少須等公司上市滿 12 個月後，才會考慮是否納入。
SpaceX 6 月 12 日在那斯達克掛牌以來，股價劇烈震盪。營運方面，該公司過去三年介於虧損與小幅獲利之間，去年淨損 49 億美元。
市場預期，OpenAI 及 Anthropic 等大型 AI 語言模型 (LLM) 開發商，也將於今年或明年申請 IPO，估值有望突破 1 兆美元。
延伸閱讀
- SpaceX發債後債券重挫 投資人帳損擴大逾3億美元
- 富時羅素年度調整今登場！12兆美元資金大洗牌 SpaceX納入羅素1000
- SpaceX遭批估值過高 分析師：別把熱門新股當成牛市終點訊號
- 華爾街開始做空SpaceX？4000萬股遭放空
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇