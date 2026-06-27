鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-27 09:30

那斯達克交易所周五 (26 日) 盤後證實，SpaceX(SPCX-US)將於 7 月 7 日正式納入科技股權重高的那斯達克 100 指數，此消息可望為這家由馬斯克創立的火箭與人工智慧 (AI) 公司帶來新一波被動型資金買盤。

SpaceX火速納入那斯達克100指數！7月7日生效 被動資金買盤即將湧入 (圖:Shutterstock)

一家公司若被納入主要指數通常有助推升股價，原因是追蹤指數表現的 ETF 及指數基金，必須為了符合指數權重配置而買進新加公司的股票。

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目前追蹤那斯達克 100 指數的資產規模超過 8000 億美元，其中包括市場數一數二熱門 Invesco QQQ Trust(QQQ-US)，該 ETF 也是 AI 多頭行情的重要風向球。

摩根大通 (JPMorgan Chase) 預估，SpaceX 納入那斯達克 100 指數後，可望吸引約 43 億美元的被動型資金流入。

晨星 (Morningstar) 首席股票市場策略師 Michael Field 說：「市場需求顯然非常強勁，這也是那斯達克決定加速將 SpaceX 納入指數的原因。很多投資人都會樂見其成，但部分基金經理人，包括我們在內的懷疑派則未必如此，我們認為該股目前估值偏高。」

為了提高美國上市市場吸引力，那斯達克近期與富時羅素 (FTSE Russell) 及 MSCI(明晟)等指數編纂機構紛紛放寬納入門檻，包括獲利要求、首次公開發行 (IPO) 後等待期間及流通股數等條件。

這使 SpaceX 將成為那斯達克「快速納入機制」的首批受惠企業之一。新制度允許符合資格的大型 IPO 公司在上市滿 15 個交易日後，即可納入那斯達克 100 指數，大幅縮短過去往往需等待數月的時程，然而在舊制度下，追蹤那斯達克 100 指數的投資人，通常必須等上好幾個月，才能透過指數持有新上市的大型企業。

儘管如此，標普道瓊指數公司本月稍早決示，不會為標普 500 建立類似的快速納入機制，至少須等公司上市滿 12 個月後，才會考慮是否納入。

SpaceX 6 月 12 日在那斯達克掛牌以來，股價劇烈震盪。營運方面，該公司過去三年介於虧損與小幅獲利之間，去年淨損 49 億美元。