鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-26 18:16

上海航交所今 (26) 日公布最新一期上海出口貨櫃運價指數 SCFI 呈現連續 9 周反彈，本周指數成功站上 3000 點大關並一路往上走，續漲 117.95 點至 3239.64 點，整體漲幅為 3.78%，在旺季備貨需求支撐下使得歐美四大主要幹線持續領漲。

在遠東到北美航線的運價表現方面，遠東到美西每 40 呎櫃運價達 6067 美元，較前一期上漲 384 美元，周漲幅達 6.76%。遠東到美東每 40 呎櫃運價則達到 7384 美元，較前一期上漲 511 美元，周漲幅為 7.43%。

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遠東到歐洲航線與地中海線同樣維持走強表現，遠東到歐洲每 40 呎櫃運價達 5766 美元，較上周上漲 634 美元，周漲幅為 12.35%，遠東到地中海每 40 呎櫃運價則來到 6900 美元，較前一期上漲 766 美元，周漲幅為 12.49%。