〈航運指數〉SCFI連5升飆彈15% 四大航線運價漲最多者超過30%
鉅亨網記者王莞甯 台北
上海航交所今 (29) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，呈現連 5 周反彈，本周較上周續彈 353.58 點至 2571.73 點，漲幅高達 15.9%，四大航線運價全面飆漲，漲幅甚至最多超過 30%，顯示旺季已提前報到。
貨攬業者透露，6 月上旬運價繼續漲的可能性高，目前看到美西線報價達 4800 美元、美東線則來到 6000 美元，亦即都還有 10% 以上的彈升空間。
本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 飆漲 570 美元至 2475 美元，漲幅 29.9%；遠東到地中海每 TEU 飆漲 543 美元至 3750 美元，彈幅 16.93%。
而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價彈升 995 美元至 4149 美元，漲幅 31.55%，遠東到美東每 FEU 彈升 1020 美元，來到 5333 美元，漲幅 23.65%。
萬海總經理謝福隆日前於股東會中指出，美國擬在 7 月實施新關稅措施，加上傳統旺季到來，終端提前拉貨效應顯現，態度樂觀表態有望旺到 10 月。
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