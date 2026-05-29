〈航運指數〉SCFI連5升飆彈15% 四大航線運價漲最多者超過30%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-29 16:56

上海航交所今 (29) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，呈現連 5 周反彈，本周較上周續彈 353.58 點至 2571.73 點，漲幅高達 15.9%，四大航線運價全面飆漲，漲幅甚至最多超過 30%，顯示旺季已提前報到。

SCFI連5升。(圖：陽明提供)

貨攬業者透露，6 月上旬運價繼續漲的可能性高，目前看到美西線報價達 4800 美元、美東線則來到 6000 美元，亦即都還有 10% 以上的彈升空間。

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本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 飆漲 570 美元至 2475 美元，漲幅 29.9%；遠東到地中海每 TEU 飆漲 543 美元至 3750 美元，彈幅 16.93%。

而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價彈升 995 美元至 4149 美元，漲幅 31.55%，遠東到美東每 FEU 彈升 1020 美元，來到 5333 美元，漲幅 23.65%。