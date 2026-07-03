國營油電糖水年終領4.4個月？經濟部親揭真相：非人人「領好領滿」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-03 15:24

有關媒體報導經濟部所屬 4 家國營事業 114 年度年終獎金上看 4.4 個月一事，引發市場廣泛討論。經濟部國營司今（3）日出面說明，該 4.4 個月的總額上限，係由最高 2.4 個月的「績效獎金」以及最高 2 個月的「考核獎金」所組成，並非所有員工皆能領滿此額度。在績效獎金部分，今年難得四家公司皆達成法定預算盈餘目標，故各家都會核給最高 2.4 個月。

國營事業年終拍板4.4個月！經濟部親揭真相：非「人人有獎」。（圖：shutterstock）

國營司進一步拆解計算邏輯，「績效獎金」部分，是由專家學者組成的經營績效獎金審議會，嚴格檢視各事業單位的獲利狀況。在扣除政策性因素導致的虧損後，確認台電、台糖、中油及台水 4 家公司均已達成法定預算盈餘目標，依據規定計算，核給最高 2.4 個月的績效獎金。

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其中，114 年度台電與台糖公司本身即具備獲利能力，而中油與台水公司則是在計入政策性負擔金額後，亦呈現獲利狀態。

在「考核獎金」方面，審議範疇涵蓋業務經營、財務管理、生產管理、企劃管理、人力資源管理、環保工安等 7 大指標，並針對各事業體的性質進行綜合評定。

例如，中油公司儘管帳面出現經營虧損，但主因是配合國家政策以穩定物價，確保國內油氣供應穩定；台水公司則在長達 32 年水價未調的情況下，持續投入水質改善工程，並成功將漏水率降至 11.52%。基於上述經營努力，最終獲得行政院肯定，評定為「考甲」。